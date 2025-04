Antrenorul cipriot, sub comanda căruia FCSB a câștigat titlul în sezonul precedent, a spus că își dorește să rămână la echipă și din sezonul următor, chiar dacă nu a negociat, până acum, un alt contract cu Gigi Becali.



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB și omul de încredere al patronului, se arată convins de faptul că Charalambous va primi o nouă ofertă în viitorul apropiat.



În plus, Charalambous a discutat deja cu conducerea clubului planul pentru cantonamentul din vară, care se va desfășura în perioada 20 iunie - 4 iulie.



Mihai Stoica: ”Așa e la Gigi”



„Așa e la Gigi. Intri în ultimele luni de contract, îți face ofertă de prelungire. Gigi nu face asta, trage linie și vine cu o ofertă. Nu se pune problema să nu continue, indiferent de ce se întâmplă, chiar dacă nu luăm campionatul. E un succes teribil ce s-a întâmplat în sezonul acesta european. Am bătut campioana Greciei, în 10, în 11, pe Olympiakos, pe Midtjylland.



Într-adevăr, acum resimțim efectele acestei aventuri nesfârșite în Europa, dar asta nu are nicio legătură. Așa e la Gigi, toți antrenorii au avut câte un an de contract. Și dacă ar fi sub contract, dacă vine unul și vrea să plece, îl lasă.



Nu știu ce se aude în Cipru sau în Grecia și, dacă aud, îmi bag un deget în ureche. Pot să știu ce se va întâmpla? Pot să știu doar că îmi doresc să continue. Am discutat despre programul de pregătire, 20 iunie - 4 iulie, la Apeldoorn. Pe 19 e vizita medicală”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Cipriotul a câștigat titlul și Supercupa României la gruparea roș-albastră și a dus echipa în actuala stagiune din Europa League până în optimile de finală ale competiției.



În clasament, FCSB ocupă a doua poziție cu 32 de puncte (1 victorie, 1 egal în play-off), fiind la egalitate cu liderul Universitatea Craiova.