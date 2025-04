De la venirea lui Dorinel Munteanu, Sepsi OSK a înregistrat două înfrângeri, cu FC Hermannstadt (scor 0-2) și Petrolul (scor 1-2). În acest moment, covăsneniii ocupă locul 6 în clasamentul din play-out-ul Superligii, primul deasupra liniei locurilor de baraj, cu 21 de puncte.

Attila Hadnagy, directorul sportiv al celor de la Sepsi, a explicat pentru Sport.ro ce se întâmplă cu echipa și a afirmat că are încredere că Dorinel Munteanu va reuși să redreseze situația, chiar dacă timpul este limitat. De altfel, Hadnagy se gândește că ar putea fi vorba de un blocaj mental.

Conducerea echipei Sepsi OSK remarcă primele plusuri după venirea lui Dorinel Munteanu

Conducerea covăsnenilor nu a fost mulțumită de felul în care se prezenta echipa sub comanda lui Valentin Suciu și considera că este nevoie de un antrenor cu ”mână de fier”. Astfel, s-a ajuns la concluzia că Dorinel Munteanu este cea mai bună variantă pentru Sepsi.

De când a venit, Munteanu nu a reușit să câștige nici măcar un meci, dar conducerea are încredere în omul care are cele mai multe prezențe în tricoul echipei naționale.

Sepsi OSK a crescut din punct de vedere fizic

Pe lângă blocajul mental care s-a instalat la nivelul jucătorilor, Hadnagy este de părere că o greșeală a fost aceea a modului în care s-a făcut pregătirea de iarnă. Fotbaliștii nu par la un nivel foarte bun din punct de vedere fizic în acest moment.

”E o situație grea! Nu foarte grea, dar grea, în care nu am fost niciodată. E ceva nou pentru noi, trebuie să strângem rândurile și să câștigăm. Altfel, va fi foarte greu pentru noi. Nu cred că avem o echipă slabă, să ne batem la retrogradare, dar orice e posibil.

Sunt meciuri foarte grele, toată lumea vrea să strângă puncte, așa că nu va fi ușor! Am început foarte, foarte slab (n.r. – play-out-ul), nici nu am crezut că vom începe așa slab. După aceste eșecuri, echipa e debusolată, trebuie să revenim mental! Fotbal știm, nu l-am uitat, dar e greu să gestionăm trei înfrângeri la rând... și în play-out, unde nu e ușor.

Nu suntem bine, dar motivul pentru care suntem aici, din punctul meu de vedere, e pregătirea de iarnă. Acolo nu a fost gândită bine pregătirea. Dacă un jucător nu poate alerga, nu poate juca fotbal.

Dar, ușor-ușor, după venirea lui Dorinel, am făcut două meciuri mai bune fizic. S-a văzut și la Ploiești că am jucat bine, am dominat, dar când nu ai rezultate, vine presiunea. Presiunea e pe jucători.

Putem să spunem că e și un blocaj mental. Sper și cred că vom reveni sâmbătă, cu Farul.

Cel mai mult contează ordinea și disciplina, iar de când a venit Dorinel toată lumea se pregătește bine, vrea să arate că merită să fie în primul 11. Se va schimba situația în bine. El a adus altă mentalitate. Nu a avut mult timp, sunt doar două meciuri, nu putem spune că din cauza lui s-a pierdut. Nu a cunoscut echipa, dar ușor-ușor vom fi pe drumul bun.

Atunci, din sezonul următor vom fi și mai bine”, a spus Hadnagy pentru Sport.ro.