La începutul acestui sezon, Sepsi OSK a anunțat că l-a împrumutat din nou pe Andres Dumitrescu de la Slavia Praga. Acordul este valabil până la finalul acestei stagiuni, 2024-2025.

Andres Dumitrescu, jucător al celor de la Sepsi în perioada 2020-2023, a fost vândut de covăsneni la Slavia Praga, în vara lui 2023, pentru un milion de euro. Fundașul stânga, care s-a aflat și în vizorul naționalei României, a prins doar opt meciuri la formația din Cehia.

Andres Dumitrescu ar putea fi luat definitiv de Sepsi OSK din vară

În ianuarie 2024, Sepsi l-a împrumutat pe Dumitrescu de la Slavia pentru jumătate de sezon. Fundașul s-a întors în vara aceluiași an la formația din capitala Cehiei, însă doar teoretic, având în vedere că nu a intrat în planurile clubului.

Apoi, la începutul acestui sezon, Sepsi a obținut un nou împrumut al lui Andres Dumitrescu, pe parcursul acestei întreceri. Împrumutul este fără opțiune de transfer definitiv pentru Sepsi, iar formația din Cehia și-a rezervat posibilitatea de a întrerupe împrumutul în iarnă.

Discuții între Sepsi și Slavia Praga pentru Andres Dumitrescu

Acest lucru nu s-a întâmplat, Dumitrescu continuă la Sfântu Gheorghe, iar în vară poate face trecerea definitiv la Sepsi OSK, după cum a transmis Attila Hadnagy, directorul sportiv al clubului. Deja, au început discuțiile dintre formația din SuperLiga României și Slavia Praga, iar Sepsi a anunțat intenția de a-l lua definitiv.

E greu de crezut că Slavia Praga va mai accepta un al treilea împrumut, conform conducătorului celor de la Sepsi.

”În vară, el trebuie să se întoarcă la Slavia, dar noi am luat deja legătura cu cei de acolo, să vedem ce planuri au cu el. E posibil, dacă ne înțelegem, să îl luăm definitiv, e posibil să îl luăm un an împrumut. Însă, e greu să îl împrumutăm iar, deja e la al doilea an împrumut la noi.

Să vedem ce vor și cei de la Slavia. Nu am făcut o propunere cu o sumă de transfer, suntem la nivelul discuțiilor momentan”, a transmis Attila Hadnagy, directorul sportiv al celor de la Sepsi, într-un dialog cu Sport.ro. Astfel, Dumitrescu e unul dintre jucătorii alături de care Dorinel Munteanu vrea să facă un lot solid pentru sezonul 2025-2026.

În acest sezon, Dumitrescu a bifat 20 de apariții în tricoul celor de la Sepsi OSK, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive. La ora actuală, jucătorul născut la Slatina, care evoluează pe postul de fundaș stânga, ste cotat la 800.000 de euro de Transfermarkt.