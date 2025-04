La finalul meciului, Miculescu a declarat că este bucuros pentru victorie și pentru faptul că a înscris, dar mai ales pentru că echipa a obținut cele trei puncte.



A mărturisit și că dedicația a fost pentru Alexia, partenera sa de viață, iar reacția acesteia nu a întârziat să apară. Pe Instagram, tânăra a postat un mesaj simplu, dar plin de emoție: „Iubirea mea eternă”.



Alexia Elena are 22 de ani și studiază Dreptul la Universitatea „Titu Maiorescu” din București. Cei doi formează un cuplu discret, dar apropiat, iar legătura lor pare tot mai puternică.

”Sunt bucuros pentru că astăzi (n.r. sâmbătă) am reușit să câștigăm, am și înscris, dar pentru mine cel mai important este să câștigăm ca și echipă. Trebuia să venim și noi din spate, să jucăm primul meci, să punem presiune, acum așteptăm meciul de mâine (n.r. duminică, Rapid - Dinamo), eu sper să se termine egal.



Suntem în play-off și cele mai importante sunt cele trei puncte. Suntem obosiți, dar încet începem să ne revenim. Putem pentru că nu mai sunt așa multe meciuri și este și o ambiție în plus, pentru că putem să câștigăm din nou campionatul. (n.r. meciul cu Universitatea Craiova) Va fi un meci greu, o echipă care este în formă în acest început de play-off, dar sperăm să câștigăm.



Și Craiova și CFR se bat cu noi la titlu, dar în play-off punctele sunt strânse, fiecare meci contează. Se simte oboseala, dar la bază la noi sunt cele mai bune condiții de recuperare, în fiecare zi ne recuperăm foarte bine și sperăm să revenim încet la forma noastră.



O fi avut emoții Elias, dar l-am calmat după. I-am dedicat golul iubitei mele. Nu am vorbit cu Tănase, am văzut și eu această știre, pentru el este un lucru extraordinar, a ajuns la o vârstă la care are destul de multă experiență, acum pe final, ar fi foarte bine”, a spus David Miculescu, după meciul cu ”U” Cluj.