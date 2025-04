Budescu, autorul a cinci goluri în acest sezon, nu a mai jucat pentru Gloria Buzău din februarie. A acuzat mai multe probleme medicale pe parcursul sezonului, iar Ilie Stan, antrenorul care a preluat echipa la startul play-out-ului, a anunțat public că mijlocașul nu mai intră în planurile sale.

Constantin Budescu: "Ilie Stan să vorbească ce vrea. Ce să-i fac?!"



Budescu spune însă că nu a avut nicio discuție cu Ilie Stan și nici cu cei din conducere nu ar fi stabilit ce se întâmplă cu contractul său, care e valabil până în vară și se poate prelungi cu încă un sezon dacă Buzăul se salvează de la retrogradare.



"N-au hotărât încă, nu știu. Să vedem. Cu Ilie Stan nu am avut o discuție. Am înțeles că se tot laudă pe acolo, dar eu am fost accidentat. Am fost doar când l-au prezentat. După care, am înțeles că tot vorbește pe acolo și am preferat să nu mă mai duc.

Și cei din conducere i-au zis că vorbește cam mult și că l-a luat gura pe dinainte. Să vorbească ce vrea, ce să-i fac?!", a spus Constantin Budescu, pentru PRO TV.

Budescu, replică pentru Ilie Stan: "Când s-o juca fără minge, atunci mă retrag!"



După eșecul de luni contra celor de la Oțelul (0-2), Ilie Stan a abordat și subiectul Budescu. "Cu Budescu nu s-a întâmplat nimic. În viața oricărui fotbalist există un ciclu. Trebuie să mai dăm posibilitatea și altor fotbaliști să joace. Asta a fost totul. De două luni de zile nu s-a antrenat. Am nevoie de jucători care să facă ambele faze. Am avut o discuție cu el, prietenească, l-am felicitat pentru cariera lui fotbalist, dar există un moment când se încheie un ciclu. La vârsta lui, e greu să mai facă față la nivelul primei ligi".



Vizibil deranjat de declarația lui Ilie Stan potrivit căreia "nu ar mai face față" în prima ligă, Budescu i-a dat o replică tehnicianului.



"Să fac față la ce? S-a schimbat sistemul, se joacă diferit sau ce? Nu înțeleg asta. Cine a zis că nu fac față? N-am jucat până acum? Se joacă fără minge sau ce? Când s-o juca fără minge, atunci mă retrag!



Eu am fost tot timpul în formă. A zis că nu fac față la antrenament sau la ce? Ca să fac față la antrenamente, trebuie să mă vadă la antrenamente. La meciuri m-au văzut oamenii, deci e ok. Poate nu fac față la prostiile pe care le face el la antrenament, dar eu n-am apucat să fac antrenament cu domnul despre care vorbești (n.r - Ilie Stan).



Am o vârstă? Sunt tânăr cu speranțe. M-a băgat la generația lui, dar eu sunt mai tânăr" a mai spus Budescu.