Tehnicianul buzoienilor a recunoscut că echipa sa a făcut greșeli decisive, care au influențat rezultatul încă din start.



"Ce să mai spun, după 0-2… E greu să fac o analiză la cald. Era o șansă mare pentru noi să urcăm în clasament și să ținem aproape față de competitoare.



Ăsta e fotbalul! Trebuie să continuăm, nu avem ce să facem. Era important să legăm două victorii. Meciul de azi (n.r. luni, 31 martie) a început practic de la 0-1. Am făcut o mare greșeală acolo, pe zonă centrală.



După aia am mai făcut o greșeală și așa s-a scris meciul. E grea misiunea mea aici, încă de când am venit. Am vorbit cu jucătorii. Trebuie să muncim și să scoatem maximum din toate partidele", a spus Ilie Stan după FC Buzău – Oțelul 0-2.



Tehnicianul a vorbit și despre situația lui Constantin Budescu, care nu a fost inclus în lot pentru acest meci.



"Cu Budescu nu s-a întâmplat nimic. În viața oricărui fotbalist există un ciclu. Trebuie să mai dăm posibilitatea și altor fotbaliști să joace. Asta a fost totul.



De două luni de zile nu s-a antrenat. Am nevoie de jucători care să facă ambele faze. Am avut o discuție cu el, prietenească, l-am felicitat pentru cariera lui fotbalist, dar există un moment când se încheie un ciclu. La vârsta lui, e greu să mai facă față la nivelul primei ligi", a mai spus antrenorul buzoienilor.



Gloria Buzău - Oțelul Galați, scor 0-2



Oţelul Galaţi a învins-o pe Gloria Buzău cu scorul de 2-0 (2-0), luni, în deplasare, într-un meci din etapa a doua a fazei play-out a Superligii de fotbal.



La primul meci al lui Laszlo Balint ca antrenor al gălăţenilor, aceştia s-au impus prin golurile marcate de portughezii Samuel Teles (12) şi Frederic Maciel (16). Teles a deschis scorul cu un şut din centrul careu, iar Maciel l-a imitat, după o greşeală a lui Israel Puerto.

Gloria a reuşit să înscrie (69), prin peruanul Cristian Benavente, cu o lovitură de cap la centrarea lui David Tavares, dar reuşita a fost anulată de arbitrajul video pentru ofsaid.



Lovitura de start a fost dată de Ion Profir, fost jucător la ambele formaţii. Este cunoscut mai ales pentru golul pe care l-a marcat împotriva lui Juventus, în 1988, când Oţelul s-a impus cu 1-0 în faţa italienilor, în Cupa UEFA.



Gloria a luat un singur punct în ultimele patru meciuri jucate acasă.



Oţelul are două victorii şi un eşec în ultimele trei deplasări.



În sezonul regulat, meciul de la Buzău s-a încheiat nedecis, 0-0, iar Oţelul s-a impus cu 2-1 la Galaţi.