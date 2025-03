Fostul mijlocaș a recunoscut că perioada petrecută în Franța a fost extrem de dificilă din cauza barierelor lingvistice.



Bănel Nicoliță: „Am avut doar 3 și 4 la franceză”



După ce a câștigat două titluri cu FCSB și a evoluat în grupele UEFA Champions League, Bănel Nicoliță a ajuns la AS Saint-Étienne în 2011, dar adaptarea a fost complicată.



„A fost cel mai greu moment din viața mea când am ajuns acolo, că nu știam deloc franceza. Eu am avut doar 3 și 4 la franceză, cum, Doamne iartă-mă, pot să învăț eu franceza în trei luni dacă nu am învățat-o în 10 ani?”, a spus Bănel Nicoliță.



Chiar dacă a reușit să se impună pe teren, dificultățile de comunicare i-au făcut perioada din Ligue 1 mult mai complicată. În cele din urmă, după un sezon la Saint-Étienne și un împrumut la FC Nantes, s-a întors în România.



După despărțirea de fotbalul profesionist, fostul internațional s-a întors în orașul natal, unde s-a implicat în fotbalul județean. A devenit președinte, antrenor și jucător la CS Făurei și în prezent este implicat și în competiția de mini-fotbal menționată anterior.