Cele două echipe s-au întâlnit la Sibiu pe Stadionul Municipal în etapa cu numărul 4 din play-out-ul SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Hermannstadt și Petrolul au împărțit punctele.



”Aveți emoții la retrogradare?” Gicu Grozav a răspuns categoric după 1-1 cu Hermannstadt



Gicu Grozav a fost întrebat după meci dacă Petrolul are emoții în ce privește retrogradarea, având în vedere punctajul strâns între echipele din play-out-ul SuperLigii.



Fotbalistul consideră că ”lupii galbeni” nu vor avea această probleme și spune că echipa va încerca să obțină cât mai multe puncte în finalul campionatului.



”Un meci greu, știam că o să întâlnim o echipă foarte bună din play-out. Am venit aici să luăm cele trei puncte, cu siguranță. Am marcat, dar am suferit până la final. Din păcate pentru noi am primit acel gol foarte frumos. Ăsta e fotbalul, ce să facem?



Mergem mai departe. Încercăm să acumulăm cât mai multe puncte. Suntem nemulțumiți că am avut câteva ocazii importante. Dar, cum am spus, am jucat împotriva unei echipe foarte bune. O să încercăm să câștigăm următorul meci.



Noi știm să suferim. Dacă ne propunem acest lucru, toți facem bine asta. Trebuie, în play-out e o muncă grea din care trebuie să ieșim cu capul sus de la fiecare meci. E o diferență foarte mică între echipe și e o muncă frumoasă până la final.



(n.r. Poate avea Petrolul emoții cu retrogradarea?) Emoții... E o luptă mare, dar avem un lot bun și eu zic că o să o rezolvăm frumos”, a spus Gicu Grozav după meci.