Pus să aleagă între principalele contracandidate la titlu ale lui FCSB, Gigi Becali s-a arătat indecis.

Gigi Becali: ”Mirel n-are cum să mai vină la FCSB!”

În privința antrenorilor, patronul roș-albaștrilor spune că palmaresul este de partea lui Dan Petrescu, dar că talentul lui Rădoi este incontestabil.

Întrebat dacă ar mai putea colabora la FCSB cu actualul antrenor al Universității Craiova, Gigi Becali a mărturisit că ar fi mai bine dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, deoarece relația dintre ei ar avea de suferit. Totuși, patronul de la FCSB nu a ezitat să îi lanseze o provocare lui Rădoi, ca de la ”antrenor” la antrenor.

”Cred că CFR, dar sunt acolo amândouă. CFR e mai puternică, Craiova e mai valoroasă, are și antrenor. Ca palmares, Dan Petrescu e peste Rădoi, dar Mirel are el o pricepere, dar pentru care are nevoie și de fotbaliști.

El e foarte meticulos, cu tot felul de scrieri, dar trebuie să aibă și jucători care să înțeleagă ce zice el. El face fotbal din ăla filosofic, care e greu, e pentru jucători de zeci de milioane.

(n.r. Ați mai putea colabora cu Mirel la FCSB?) Nu, nu, n-are cum să mai vină. Mirel nu mai vine la FCSB. Eu sunt nașul lui, acum suntem în relații bune, pentru ce să mă cert cu el? Să stea acolo, hai să ne batem să vedem care e mai bun. Nașul sau finul? El să facă schițele, eu cu.... să vedem care e mai tare”, a spus Gigi Becali la Palat.