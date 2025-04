Unicul gol al meciului a fost reuşit Elvir Koljic (minutul 31), din centrarea lui Răzvan Onea, la care Andrei Mărginean a ratat intervenţia.

Dinamo, care în prima repriză nu a trimis niciun şut pe poartă, a avut ocazii de gol în partea secundă prin Stipe Perica (83), blocat de portarul Franz Stolz, şi prin Raul Opruţ (90+3), al cărui şut la colţul scurt a fost prins de goalkeeper-ul austriac.

Şi Rapid şi-a creat ocazii, prin Kader Keita (65), al cărui şut a fost respins de Adnan Golubovic, şi prin Borisav Burmaz (89), pe contraatac, dar portarul slovenul a apărat din nou.

Dinamo a pierdut toate cele trei meciuri din play-off, iar Rapid a obţinut prima sa victorie din această fază a competiției.

Ce a declarat Zeljko Kopic după al treilea eșec din play-off

Antrenorul dinamoviștilor a vorbit atât despre evoluția din derby-ul cu Rapid, cât și despre situația în care se află Dinamo și obiectivul din acest sezon.

"Nu am fost destul de buni în prima repriză. Am început meciul corect, dar am pierdut ritmul. Pase greşite, am pierdut mingi uşor. Au jucători rapizi. După ce am primit golul, nu am găsit echilibrul potrivit. În repriza secundă am schimbat anumite lucruri. Ne-am crescut nivelul, Cîrjan a fost mult mai bun. Am avut ocazia lui Perica, câteva şuturi. Repriza a doua a fost în regulă, dar nu poţi să te simţi bine.

Am pregătit meciul să avem posesie, să trimitem mingi în spatele liniei lor defensive, dar nu am făcut asta. Rapid s-a apărat cu mulţi jucători, aştepta tranziţia, mai ales după gol. Nu aşa planificasem prima repriză, dar reacţia a fost bună în a doua repriză.

Noi tot discutăm despre lotul nostru, dar ăsta este lotul din acest sezon. Cred că am scos maxim din această echipă în multe momente. Poate psihic, fizic, sunt puţin obosiţi, dar trebuie să luptăm. Este un moment greu, dar ştim că va fi greu în play-off. În ultimele două meciuri am arătat că suntem aproape. Sper să fim tot mai buni în meciul următor", a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.