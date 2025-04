Eduard Radaslavscu a contribuit la victoria obținută de Farul pe terenul celor de la Sepsi.

Eduard Radaslavescu: ”M-am gândit doar să câștigăm, indiferent cine marchează!”

Fotbalistul revenit la Farul după doi ani în care nu a reușit să se impună la FCSB a marcat golul egalizator.

La finalul meciului, Radaslavescu a mărturisit că golul nu este unul care să îi aducă satisfacții în plan personal, însă a recunoscut că este foarte fericit că a reușit să își ajute echipa. Radaslavescu speră că Farul va lega victoriile și își va asigura menținerea în prima ligă.

”Mă bucur că am câștigat și că mi-am ajutat echipa. Sper să fie victoria care ne aduce victorii și să o ținem tot așa. Am încercat să ne motivăm unul pe celălalt împreună cu staff-ul, conducerea, suporterii. Am încercat să vorbim la pauză și să punem totul la punct. Ne-a ieșit și suntem fericiți.

M-am gândit doar să câștigăm, indiferent cine marchează, cine joacă. Nu trebuie să existe supărări. E normal ca după o victorie să prinzi încredere. Trebuie să dăm 100% toți cei din club. Ne ajută foarte mult”, a spus Eduard Radaslavescu după meci.

