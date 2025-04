Franz Stolz a debutat la Rapid în prima etapă a play-off-ului, în derby-ul cu FCSB, dar portarul austriac nu a făcut o impresie bună.

Franz Stolz: ”Șumudică trebuia să mă bage, nu avea de ales!”

Goalkeeper-ul austriac a ieșit greșit pe o centrare, roș-albaștrii au egalat pe final prin Florin Tănase, iar giuleștenii au pierdut victoria printre degete.

Aioani s-a resimțit din nou înaintea meciului cu Dinamo, iar Marius Șumudică a fost nevoit să mizeze din nou pe goalkeeper-ul austriac. De aceasă dată, Stolz s-a revanșat și a făcut un meci bun contra alb-roșiilor.

”Astăzi am meritat victoria și sper să continuăm la fel. La primul meci am avut ghinion, poate am pus prea multă presiune pe mine. Lumea nu știa la ce să se aștepte de la mine, dar sunt fericit pentru această victorie și de ceea ce a reușit echipa.

Eu m-am antrenat bine. Trebuia să mă bage, nu avea de ales. Sunt fericit că am jucat bine, avem doi portari buni. Nu cred că au fost foarte grele șuturile. Acel 1-1 cu Perica a fost bun, a fost un moment important.

Ne-am apărat bine, sunt fericit că n-am încasat gol. Jucătorii s-au apărat foarte bine. Știm ce potențial avem”, a spus Franz Stolz după meci.

