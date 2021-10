„Nu-i putem încuraja să facă asta!” Moruțan i-a impresionat pe fani, nu și pe Terim! Ce l-a nemulțumit pe antrenor

Momentul i-a atras admirația suporterilor, însă Fatih Terim, antrenorul lui Galatasaray ar fi dorit ca românul să aibă o abordare mai pragmatică la acea fază.

Mai exact, Terim și-ar fi dorit ca Moruțan să cadă în careu în momentul în care a pierdut mingea, fiind convins că acesta ar fi primit lovitură de la 11 metri.

Cu toate acestea, Terim a ținut să sublinieze faptul că nu-și poate obliga jucătorii să facă asta, chiar dacă acest lucru ar aduce un avantaj echipei sale.

„Dacă Moruțan se arunca pe gazon, 100% era penalty. Mi-ar fi plăcut să se arunce, dar nu putem să-i încurajăm să facă asta, noi sau arbitrul”, a spus Fatih Terim, potrivit beIN Sports.

Moruțan, fericit că echipa sa a obținut victoria cu Konyaspor

Olimpiu Moruțan a fost titular și a reușit o fază de zile mari în preajma careului lui Konyaspor, prin care și-a etalat încă o dată talentul.

La finalul partidei, Olimpiu Moruțan a făcut o vorbit despre victoria obținută cu Konyaspor, făcând o analiză a jocului echipei.

„Puteam să ne facem meciul mai ușor, am avut câteva șanse în prima parte. Putea să fie 2-0, 3-0. Ne-am complicat puțin în a doua repriză. Sunt foarte fericit că am câștigat. Mai avem mult de muncă, trebuie să atacăm mai mult. Totuși, sunt fericit că am câștigat”, a declarat românul, potrivit beIN Sports.