Comparat cu Mo Salah, Olimpiu Moruțan rămâne cu picioarele pe pământ. Ce a declarat românul care i-a cucerit pe turci

Olimpiu Moruțan a fost titular și a reușit o fază de zile mari în preajma careului lui Konyaspor, prin care și-a etalat încă o dată talentul.

Fanii au fost încântați de prestația internaționalului român, iar pe rețelele de socializare au apărut numeroase comentarii de apreciere, printre care și unele în care a fost comparat cu Mohamed Salah.

La finalul partidei, Olimpiu Moruțan a făcut o vorbit despre victoria obținută cu Konyaspor, făcând o analiză a jocului echipei.

"Puteam să ne facem meciul mai ușor, am avut câteva șanse în prima parte. Putea să fie 2-0, 3-0. Ne-am complicat puțin în a doua repriză. Sunt foarte fericit că am câștigat. Mai avem mult de muncă, trebuie să atacăm mai mult. Totuși, sunt fericit că am câștigat", a declarat românul.

Morutan Mohamed Salah mısın? — Bünyamin Karakaya (@tatarkara12) October 17, 2021

După un început mai slab de campionat, Galatasaray a reușit să obțină trei victorii consecutive, urcând pe poziția a cincea în clasament, cu 17 puncte. Lider este Trabzonspor, cu 21 de puncte.