„FCSB e un fel de PSG în Franța!”. Joyskim Dawa, comparație fără precedent. Cum a ajuns camerunezul la această concluzie

Fundașul central al trupei patronate de Gigi Becali a oferit un interviu pentru un cotidian african și a precizat motivul pentru care a ales-o pe FCSB, în ciuda faptului că a avut pe masă oferte din Franța, Belgia și Italia.

„Am ales să continui în România, pentru că a trebuit să confirm ce am realizat cu FC Botoșani în primul sezon. Am vrut să rămân într-un campionat pe care-l cunosc, nu să mă duc undeva unde aș fi început de la 0.

Am decis să vin la FCSB, pentru că acolo este un proiect. Fac parte din acest proiect. FCSB e un club mare, există marketing, entuziasm, este un fel de PSG în Franța. Așa că am ales să vin și să dovedesc ce am reușit la Botoșani.

Trebuie să ne calificăm în Conference League și, bineînțeles, să luăm campionatul. Ar fi un pas mare pentru bine, pentru că nu am fost campion până acum.”, au fost cuvintele lui Joyskim Dawa, potrivit africafootunited.com.

Dawa, la FCSB

Joyskim Dawa (26 de ani) a ajuns la o înțelegere cu FCSB și va evolua la vicecampioana României din sezonul viitor. La o zi după prezentarea făcută de Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă, fundașul central a semnat contractul cu FCSB, urmând să se alăture echipei pentru perioada de pregătire.

"Dawa a semnat cu FCSB pentru două + trei sezoane, suma de transfer o știți de la Iftime, salariul lui, cât a vrut el. O clauză de reziliere de 20 de milioane de euro. Așa pun eu!", a spus Becali în cadrul conferinței de presă.