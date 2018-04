VIDEO: Keseru, golul 200 in cariera! Romanul e cel mai bun marcator din campionatul Bulgariei

Claudiu Keseru a inscris un gol in victoria obtinuta astazi de Ludogorets, scor 4-2.

Claudiu Keseru a marcat astazi golul 200 in cariera si a devenit cel mai bun marcator al sezonului in campionatul Bulgariei, cu 24 de reusite.

Ludogorets a invins-o pe Botev Plovdiv in deplasare, scor 4-2, si se indreapta spre un nou titlu in Bulgaria. Are 11 puncte peste TSKA Sofia.

Keseru a fost titular si a marcat in minutul 29.

Cosmin Moti a fost rezerva.