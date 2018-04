Sumudica e cu bagajele la usa dupa inca o infrangere in campionat: 4 infrangeri in ultimele 5 meciuri

Kayserispor e in cadere libera. Ar putea ajunge pe 8 in campionat dupa aceasta etapa.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Invins de Istanbul BB, echipa lui Erdogan, Sumudica e cu bagajele la usa. Ar putea fi demis oricand. Kayseri e in cadere libera in campionat, dupa o serie neagra - 4 infrangeri in ultimele cinci partide.

Sumudica si-a iesit din minti la meciul cu liderul Turciei si a vazut finalul din tribuna. Kayseri a pierdut cu 3-1.

Silviu Lung a primit un gol de la fostul jucator a Barcelonei, Arda Turan.

Kayserispor ar putea sa pice pe locul 8 dupa aceasta etapa, daca Goztepe face cel putin un egal cu Akhisarspor.