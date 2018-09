Imagini EPOCALE cu Sumudica dupa prima victorie cu Al-Shabab! S-a pus in genunchi in fata camerei si a pupat terenul! Ce a urmat

La primul meci la Al-Shabab, Sumudica, Budescu si Gaman au castigat derby-ul cu Al Ittihad, fosta echipa a lui Victor Piturca.

Debut cu succes pentru romanii de la Al-Shabab in derby-ul primei etape din Arabia Saudita - echipa lui Marius Sumudica, cu Valerica Gaman si Constantin Budescu pe teren din primul minut, a castigat cu 1-0 in fata lui Al Ittihad. Singura reusita a meciului a avut loc in minutul 79, opera lui Al Shamrani.

Marius Sumudica a fost primit cu caldura de fani si le-a multumit la final intr-un mod inedit - s-a pus in genunchi in fata unei camere TV, in aplauzele tuturor fanilor. "Antrenorul nostru are carisma si personalitate, lucru care nu este la indemana oricui" au reactionat fanii pe retelele de socializare.

"Sunt multumit, dar mai e mult pana departe. Atmosfera a fost senzationala, 15.000 de oameni. Mi-e drag de ei" a spus Sumudica la finalul partidei.