Veste URIASA: Branescu e aproape sa ramana la Juventus! Anunt de ultima ora al clubului

Branescu s-a intors la Torino dupa ce imprumutul in Stefan cel Mare i-a expirat.

Portarul roman nu e in planurile lui Allegri pentru noul sezon, insa ar putea continua la Juventus! Clubul a primit acceptul federatiei de a-si inscrie echipa secunda in Serie C, iar Branescu e luat in calcul pentru lotul care va incepe campionatul pe 25 august.

Antrenorii lui Juve B, echipa alcatuita in special din jucatori sub 23 de ani, au inceput deja antrenamentele.

Branescu, 24 de ani, a jucat in ultimele doua sezoane la Dinamo. Juventus l-a mai imprumutat in ultimele sezoane la Juve Stabia, Lanciano, Haladas sau Omonia Nicosia.