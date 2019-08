Van der Vaart a vorbit despre Razvan Marin! Ce spune despre evolutia mai slaba a romanului in Champions League: "Nu stim la ce sa ne asteptam!"

Razvan Marin a fost aspru criticat in Olanda dupa evolutia slaba din meciul tur cu APOEL Nicosia din play-off-ul Champions League.

Rafael Van der Vaart a intervenit si el in discutiile legate de mijlocasul roman si a spus ca cei care se grabesc sa-l critice pe Razvan Marin gresesc. Fostul jucator al celor de la Ajax considera ca romanul are nevoie de timp pentru a se acomoda cu filosofia clubului si pentru a se integra.

"L-am vazut jucand de cateva ori. Poate ca ne grabim sa il judecam, trebuie sa vedem lucrurile in perspectiva. Baiatul acesta a fost atent monitorizat si s-a decis sa fie transferat.

Diferenta e ca nu stim exact la ce sa ne asteptam de la el inca. La Schone, de exemplu, stiam, el era un jucator pe care toti il cunosteam. Avea experienta, iar acest lucru e foarte important la acest nivel", a spus Van der Vaart pentru ajaxshowtime.com.

Ten Hag: "Trebuie sa se obisnuiasca rapid cu echipa!"

Mijlocasul roman cumparat de Ajax Amsterdam in aceasta vara cu 12 milioane de euro, Razvan Marin, a fost titular in partida de la Nicosia contra celor de la APOEL, scor 0-0. Razvan Marin a avut o evolutie mai slaba, primind in prima repriza cartonas galben pentru o tragere de tricou. Marin a fost primul jucator inlocuit, dupa 62 de minute.

"Trebuie sa se obisnuiasca rapid cu echipa. Are sens (ca ii este dificil). E o pozitie importanta in teren. Va invata, se va adapta si va progresa" a fost mesajul lui Ten Hag. "Quincy Promes, de exemplu, a lipsit astazi din cauza unei accidentare. Poate ca acesta era elementul cheie pentru ca echipa sa fie compacta astazi.

Nu a fost nivelul la care suntem obisnuiti, dar baietii au nevoie de o perioada de acomodare. E normal, insa suntem in lupta pentru UEFA Champions League si trebuie sa avem rezultate. Stim ca la retur trebuie sa ne descurcam mult mai bine decat astazi. Acum nu a fost bine. Va trebui sa avem mai multa rabdare pentru a le rupe liniile. Va trebui sa avem profunzive si sa ne aparam mai bine" a mai spus Ten Hag.