"Va juca Ionut Radu si impotriva Interului?" Raspunsul dat de antrenorul Genoai dupa gafa romanului din minutul 94 al partidei cu AC Milan

Ionut Radu a gresit decisiv in finalul meciului cu AC Milan, pierdut de Genoa cu 1-2.

Ionut Radu, portarul nationalei U21 a Romaniei, a gafat in meciul pierdut de Genoa in fata Milanului. El a iesit gresit in minutul 90+4 si a boxat in piciorul lui Romagnoli, care a reusit sa trimita in plasa.

In ciuda erorii facute in final, Radu a lasat o impresie buna, el aparand la alte cateva faze dificile.

Antrenorul Genoai, Ivan Juric, a vorbit inaintea partidei cu Inter Milano, care e programata maine. El a lasat de inteles ca Radu va continua sa apere.

"Noi speram ca nu se va mai repeta aceeasi greseala. Ca portar, unele greseli trebuie sa le accepti si sa inveti sa le indrepti. Sa nu uitam ca Radu apara anul trecut in Serie B. El este un tip inteligent, are calitate, trebuie sa ne asiguram ca tinerii devin mai buni si cresc in joc", a spus Ivan Juric.

Concurentul lui Ionut Radu in poarta Genoai este veteranul Federico Marchetti, in varsta de 35 de ani.