EXCLUSIV | Ce s-a intamplat de fapt in vestiar: Jucatorii Dunarii, catre Bourceanu: "Da, ma, dar tu ai bani!"

Un moment tensionat a avut loc in vestiarul Dunarii Calarasi, dupa victoria cu FCSB din Cupa Romaniei.

Florin Brisan, presedintele Dunarii Calarasi, a explicat pentru Sport.ro cum a decurs episodul tensionat petrecut dupa victoria istorica cu FCSB.

"Eu am fost acolo, in vestiar. Nu s-a certat nimeni, s-a exagerat foarte mult, nu a fost niciun scandal. Stiti strigaturile din fotbal cu <sa vina banii la baieti!>, cu chestii de genul asta. Eu o aud dupa fiecare meci la echipa noastra. A fost o discutie, dar, Doamne fereste, nimic serios. A fost ca o gluma, nu vrem sa ramana lumea cu impresia ca am eliminat FCSB din Cupa Romaniei si ca ne-am certat dupa aceea in vestiar. A fost ceva colegial. Bourceanu a zis <lasati, ma, strigaturile cu bani!>, ca venisera si oamenii de la Consiliul Judetean. Si ceilalti, mai multi, jucatori si altii, i-au raspuns <da, ma, dar tu ai!>, ceva de genul asta. Sigur el e cel mai bogat fotbalist de la noi din echipa…"

"Eu sunt la echipa de un un an si ceva, sunt obisnuit cu strigaturile astea dupa meci, cu banii. Au venit la vestiare si cateva oficialitati ale orasului, care nu erau obisnuite cu strigatura asta, si au spus <eu stiu ca v-am dat banii, aveti banii la zi>. Si li s-a raspuns <ne-ati dat banii, dar mai vrem>. Asa sunt fotbalistii, niciodata nu sunt multumiti. Nu a fost vorba de cearta. Au fost oamenii foarte mirati pentru ca stiau ca jucatorii sunt cu banii la zi. Sunt salariile la zi, dar e o strigare traditionala dupa o victorie. La noi e un caz fericit, nu exista restante."

"Ne bucuram ca am rasplatit si increderea oamenilor din Consiliul Judetean, care au fost alaturi de noi si au facut un efort financiar mare dupa promovare. Le-am facut si lor o bucurie dupa eliminarea poate celei mai puternice echipe din fotbalul romanesc. A fost o atmosfera superba la Calarasi, stadionul s-a umplut cu 8.000 de spectatori, toti platitori de bilet, a fost si primul meci in nocturna, iar politicienii au ocolit tot stadionul ca sa ajunga la vestiare si sa felicite jucatorii. Sa nu se inteleaga ca noi aplaudam politicienii in vestiar dupa fiecare meci, oamenii doar venisera sa felicite echipa."

"Noi nu am jucat pe prime, nu avem prime de meci castigat, avem doar prima de obiectiv, au aproape toti in contract, dar doar daca se castiga Cupa Romaniei. Acum, ce sa zic?Doamne ajuta! Cand am facut contractele nici macar eu nu m-am gandit la castigarea Cupei. Nu stiu daca au crescut sansele noastre acum, daca au fost eliminate FCSB si Dinamo, pentru ca mai sunt CFR Cluj, Craiova, echipe puternice...", a explicat pentru Sport.ro oficialul calarasean.