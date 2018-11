OFICIAL | Unda verde pentru reconstructia Giulestiului: CNI a semnat contractul pentru inceperea lucrarilor, Suma data de CNI: 98 milioane lei

Lucrarile de modernizare a stadionului Giulesti au primit unda verde.

Compania Nationala de Investitii (CNI) a anuntat, vineri, ca a semnat contractul pentru inceperea lucrarilor de executie la Stadionul Giulesti, arena care urmeaza sa fie modernizata in vederea gazduirii de catre Romania a unor partide din cadrul EURO 2020.

Lucrarile vor fi efectuate de asocierea de firme Constructii Erbasu SA, Concelex SRL si Terra Gaz Construct SRL, valoarea contractului ridicandu-se la 98.318.052,33 lei fara TVA, cote si taxe. Lucrarile vor fi finantate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii.

"Potrivit ofertei castigatoare, valoarea contractului este de 98.318.052,33 lei fara TVA, cote si taxe, urmand ca, pana la data organizarii Campionatului European de Fotbal EURO 2020, la Bucuresti, stadionul sa indeplineasca criteriile in vederea asigurarii conditiilor de antrenament pentru echipele participante. In perioada urmatoare, va fi emis ordinul privind inceperea serviciilor de proiectare si obtinere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor", se arata in comunicatul citat.

Noua arena va avea o capacitate de aproximativ 14.000 de locuri (din care peste 250 de locuri pentru persoanele cu dizabilitati si insotitorii lor) si se doreste indeplinirea criteriilor impuse de UEFA pentru derularea de competitii sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4, astfel incat arena sa poata gazdui competitii cu public la nivel national si international.

Suprafata totala inierbata va fi de 80x120 m (inclusiv suprafata de garda). Arena va cuprinde si zona de sarituri in lungime si zona pistei de alergare 60 m outdoor.

Complexul va fi prevazut cu sali de sport pentru diverse discipline sportive precum haltere, box, lupte/judo/karate, tenis/volei/baschet, atletism, precum si sali de forta sau recuperare si pista de popice. Totodata, va beneficia si de spatii de cazare pentru sportivi, precum si de spatii de alimentatie publica sau spatii administrative.

In comunicat, CNI nu precizeaza daca stadionul actual va fi demolat in totalitate sau doar in parte si nici data la care vor incepe aceste lucrari.

CNI mentioneaza ca la aceasta data, la Stadionul Steaua au fost finalizate lucrarile de demolare a fostei arene si s-au demarat lucrarile de excavare. Se asteapta emiterea avizelor in vederea depunerii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de constructie si, ulterior emiterii acesteia, se vor demara lucrarile de executie.

La Stadionul Arcul de Triumf se afla in curs de finalizare etapa de proiectare si de obtinere a avizelor necesare.

In cazul Stadionului Dinamo, a fost finalizat studiul de prefezabilitate, insa se asteapta aprobarea de catre Primaria Sectorului 2 a PUZ-ului (realizat de Clubul Sportiv Dinamo). Ulterior aprobarii acestuia, va fi supus aprobarii studiul de prefezabilitate si apoi se vor demara procedurile de realizare si avizare a studiului de fezabilitate.

Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. UEFA obliga tarile organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid si Dinamo.

Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo vor intarzia, noua arena din soseaua stefan cel Mare urmand sa fie construita pe un alt amplasament, in locul velodromului. Variante de rezerva sunt arenele din Ploiesti, Giurgiu, Voluntari si Mogosoaia.