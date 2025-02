”Regele” are la Real 84 de meciuri și 20 de goluri în toate competițiile, apoi a bifat pentru Barca 51 de meciuri și 11 goluri în toate competițiile.

Gică Hagi despre adaptarea la Real Madrid



„Prima lună la Madrid a fost grea, a trebuit să mă adaptez la alte lucruri. Am învățat limba repede, m-am obișnuit cu modul de viață de acolo și, ușor-ușor, după trei-patru luni, mi-am intrat în mână.

Simțeam echipa, jucătorii și mi-a mers foarte bine un an și jumătate. Am marcat goluri, am jucat bine. Au fost doi ani frumoși.

Real Madrid e prima echipă care m-a ajutat să fiu mai bun, să fiu profesionist, să încerc în fiecare zi să am speranța că pot deveni cel mai bun și să muncesc pentru acest lucru, să fiu motivat, să-mi placă să progresez în fiecare zi, să învăț în fiecare zi.

Ei mi-au schimbat puțin la început mentalitatea pe care o aveam de acasă, m-au făcut să fiu competitiv, atent la orice“, declara peste ani marele Gheorghe Hagi.