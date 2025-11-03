VIDEO Un tricolor, cel mai slab de pe teren! Deși echipa sa a câștigat cu 4-1 în deplasare

Un tricolor, cel mai slab de pe teren! Deși echipa sa a c&acirc;știgat cu 4-1 &icirc;n deplasare Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fost om de bază la naționala Under 21, Andres Dumitrescu a fost convocat și la naționala de seniori a României.

TAGS:
andres dumitrescuSigma OlomoucMlada BoleslavSlavia PragaSparta Praga
Din articol

Sparta Praga, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a pierdut fotoliul de lider în Cehia, după ce a fost învinsă în deplasare de MFK Karvina, cu 2-1, duminică, în etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Cehiei.

Karvina a deschis scorul prin ivorianul Aboubacar Traore (63), columbianul John Mercado (72) a restabilit egalitatea, dar senegalezul Abdallah Gning a adus victoria gazdelor (78).

Sparta are o singură victorie în ultimele cinci meciuri jucate în toate competiţiile (două egaluri şi două eşecuri).

Mlada Boleslav - Sigma Olomouc 1-4

În alt meci, Sigma Olomouc a învins-o pe Mlada Boleslav cu 4-1, în deplasare, meci în care fundaşul român Andres Dumitrescu a fost integralist la oaspeţi.

Fundașul stânga de 24 de ani, fost internațional de tineret convocat însă și la naționala de seniori (fără să debuteze), a primit de la Sofascore nota 6.0.

Dumitrescu a fost astfel cel mai slab jucător de la Sigma Olomouc!

El este împrumutat la Sigma de la Slavia Praga, echipă care l-a transferat în 2023 de la Sepsi OSK.

Marile rivale Slavia Praga și Sparta Praga, în frunte, fiecare cu câte 30 de puncte

Slavia Praga este noul lider, cu 30 de puncte, urmată de Sparta Praga, tot 30 de puncte, FK Jablonec, 28 de puncte, Viktoria Plzen, 25 puncte, Sigma Olomouc, 23 puncte, etc, informează Agerpres.

Universitatea Craiova o va înfrunta pe Sparta Praga pe 11 decembrie, în Bănie, în penultima etapă a competiţiei Conference League.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: a murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei
Doliu în fotbalul românesc: a murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei
Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Unde a ajuns Reghecampf: va juca &icirc;n cel mai bizar campionat, de c&acirc;nd s-a apucat de antrenorat!
Unde a ajuns Reghecampf: va juca în cel mai bizar campionat, de când s-a apucat de antrenorat!
&Icirc;nghesuială teribilă pentru titlu &icirc;n Ligue 1! Cum arată clasamentul după 11 etape
Înghesuială teribilă pentru titlu în Ligue 1! Cum arată clasamentul după 11 etape
Răsturnare de situație! Refuz categoric pentru mutarea pregătită de FCSB: &rdquo;Nu suntem de acord&rdquo;
Răsturnare de situație! Refuz categoric pentru mutarea pregătită de FCSB: ”Nu suntem de acord”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;

Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: &rdquo;De data asta a reușit&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: ”De data asta a reușit”

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol &icirc;n minutul 90+4! Cristi Chivu, &icirc;ntre chin și amin

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol în minutul 90+4! Cristi Chivu, între chin și amin



Recomandarile redactiei
Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut
Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut
Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: a murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei
Doliu în fotbalul românesc: a murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei
Unde a ajuns Reghecampf: va juca &icirc;n cel mai bizar campionat, de c&acirc;nd s-a apucat de antrenorat!
Unde a ajuns Reghecampf: va juca în cel mai bizar campionat, de când s-a apucat de antrenorat!
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: &rdquo;Arată cel mai bine din campionatul nostru&rdquo;
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”
Fără precedent: FCSB și CFR, premieră incredibilă după 10 ani!
Fără precedent: FCSB și CFR, premieră incredibilă după 10 ani!
Alte subiecte de interes
Sepsi confirmă negocierile pentru un transfer puternic: &rdquo;&Icirc;l vrem &icirc;mprumut sau definitiv&rdquo;
Sepsi confirmă negocierile pentru un transfer puternic: ”Îl vrem împrumut sau definitiv”
Lipsit de fundaș st&acirc;nga la națională, Edward Iordănescu &icirc;l distruge pe Andrei Borza: &rdquo;Să-și pună ordine &icirc;n viață&rdquo;! Alt tricolor, luat și el la rost
Lipsit de fundaș stânga la națională, Edward Iordănescu îl distruge pe Andrei Borza: ”Să-și pună ordine în viață”! Alt tricolor, luat și el la rost
Doi tricolori sunt adversari &icirc;n Conference League de la 22:00! Duel rom&acirc;nesc &icirc;n Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Doi tricolori sunt adversari în Conference League de la 22:00! Duel românesc în Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Albion Rrahmani, decisiv &icirc;n derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
Albion Rrahmani, decisiv în derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
Meci uluitor &icirc;n prima ligă din Cehia, cu 14 goluri. Antrenorul e &icirc;n stare de șoc: N-am mai trăit așa ceva
Meci uluitor în prima ligă din Cehia, cu 14 goluri. Antrenorul e în stare de șoc: "N-am mai trăit așa ceva"
A făcut iar minuni &icirc;n poartă și a fost supranumit &rdquo;Spiderman&rdquo; chiar de propriul club
A făcut iar minuni în poartă și a fost supranumit ”Spiderman” chiar de propriul club
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!