Sparta Praga, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a pierdut fotoliul de lider în Cehia, după ce a fost învinsă în deplasare de MFK Karvina, cu 2-1, duminică, în etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Cehiei.

Karvina a deschis scorul prin ivorianul Aboubacar Traore (63), columbianul John Mercado (72) a restabilit egalitatea, dar senegalezul Abdallah Gning a adus victoria gazdelor (78).

Sparta are o singură victorie în ultimele cinci meciuri jucate în toate competiţiile (două egaluri şi două eşecuri).

Mlada Boleslav - Sigma Olomouc 1-4



În alt meci, Sigma Olomouc a învins-o pe Mlada Boleslav cu 4-1, în deplasare, meci în care fundaşul român Andres Dumitrescu a fost integralist la oaspeţi.

Fundașul stânga de 24 de ani, fost internațional de tineret convocat însă și la naționala de seniori (fără să debuteze), a primit de la Sofascore nota 6.0.

Dumitrescu a fost astfel cel mai slab jucător de la Sigma Olomouc!

El este împrumutat la Sigma de la Slavia Praga, echipă care l-a transferat în 2023 de la Sepsi OSK.

