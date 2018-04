"E rusinea vietii mele! Nu mai vreau bani pe care nu-i merit!" SUMUDICA, OUT DE LA KAYSERI?! Anunt BOMBA dupa dezastrul cu Fenerbahce

Kayserispor a pierdut cu 5-0 pe teren propriu in derby-ul cu Fenerbahce!

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

In fata presei, Sumudica a anuntat ca e gata sa renunte la functia sa! Marti se va intalni cu patronul clubului pentru a-si hotari viitorul!

"E o mare rusine pentru mine ce s-a intamplat in seara asta. N-am pierdut cu 5-0 niciodata. Am jucat si in Europa League, dar o rusine ca asta n-am ami trait. E rusinea cea mai mare pe care o simt. Nu e bine sa vorbesc acum mai mult. Ma voi intalni cu patronul maine si vom vedea ce decizie vom lua. Am jucat slab in partea a doua a campionatului. Nu vreau sa raman, nu vreau sa iau bani pe care nu-i merit", a spus Sumudica.

Dupa 27 de etape, Kayseri e pe 7 in Turcia, cu 41 de puncte. Trabzon e pe ultimul loc de Europa, 5, si are un punct mai mult.



Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'dan istifa sinyali https://t.co/c4fgmt505A pic.twitter.com/siekC75VJZ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 2, 2018