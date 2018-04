DEZASTRU pentru Sumudica! Meci URIAS cu Fenerbahce! ACUM LIVE: Kayseri 0-4 Fener

Lui Sumudica ii lipsesc 6 titulari, dar e sigur ca poate sa dea lovitura in derby-ul cu Fenerbahce!

ACUM LIVE KAYSERISPOR 0-4 FENERBAHCE

min 8: GOL FENER! Fenerbahce a deschis scorul dupa numai 8 minute prin Soldado!

min 12: GOL FENER! Chahechouhe inscrie superb, din afara careului!

min 44: GOL FENER! Marcheaza din nou Soldado!

min 58: GOL FENER! Özbayraklı inscrie din pasa lui Dirar.

5 demiştik... Sumudica’ya yetmez bu espri. Daha 4... 4-0 pic.twitter.com/zixE4qhDKO — Faik Işık (@AvFaik) April 2, 2018

Niciunul dintre jucatorii adusi din Liga 1 in acest sezon la Kayseri nu e in echipa de start. Lung si Sapunaru sunt indisponibili, in timp ce Boldrin, Tiago si William sunt numai pe banca.