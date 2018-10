Surpriza uriasa avuta de fanii FIFA 19! Un jucator al FCSB-ului apare in joc, desi nicio echipa romaneasca nu a fost introdusa

EA Sports nu a introdus nicio echipa din Romania in noul joc FIFA.

Nicio echipa romaneasca nu si-a facut loc in lista "Rest of the world" din FIFA 19. Initial, CFR ar fi trebuit sa apara, dar eliminarea prematura din cupele europene a schimbat planurile producatorilor, care au ales Viktoria Plzen.

Interesant este, insa, faptul ca un jucator din Liga I apare in FIFA 19. Este vorba despre Mihai Pintilii, veteranul FCSB-ului si al echipei nationale a Romaniei. El poate fi transferat la modul "cariera".

Pintilii se afla pe o lisa alaturi de alti 29 de jucatori care incep jocul ca fiind liberi de contract! Eu pot fi transferati la orice echipa aleasa de cel care incepe o cariera in FIFA 19.



Lista celor 30 de jucatori liberi (ratinguri cuprinse intre 66 si 69)



1. Hannes Thor Halldorsson - portar - 34 ani - rating 69

2. Nikolay Bodurov - fundas - 32 de ani - 69

3. Vinicius - fundas - 28 de ani - 69

4. Georges Mandjeck - mijlocas - 69

5. Mihai Pintilii - mijlocas - 33 de ani - 69

6. Osvaldo Ruisalvo - mijlocas - 26 ade ani - 69

7. Ayman Ashraf - mijlocas - 27 de ani - 69

8. Badra Ali Sangare - portar - 32 de ani - 69

9. Sherif Ekramy - portar - 34 de ani - 69

10. Gergo Lovrencsics - fundas - 30 de ani - 68

11. Horacio Calcaterra - mijlocas - 29 de ani - 68

12. Marvin Bejarano - fundas - 30 de ani - 68

13. Mamadou Bagayoko - fundas - 28 de ani - 68

14. Vasil Bozhikov - fundas - 30 de ani - 68

15. Themistoklis Tzimopoulos - fundas - 32 de ani - 68

16. Ali Gabr - fundas - 29 de ani - 68

17. Jose Carvallo - portar - 32 de ani - 68

18. Juan Carlos Arce - mijlocas - 33 de ani - 68

19. Jan Koprivec - portar - 29 de ani - 68

20. Mate Patkai - mijlocas - 30 de ani - 68

21. Luis Alberto Gutierrez - portar - 33 de ani - 67

22. Jeremy Brockie - atacant - 30 de ani - 67

23. Bozhidar Mitrev - portar - 31 de ani - 67

24. Dario Mendiseca - fundas - 22 de ani - 67

25. Dean Furman - mijlocas - 30 de ani - 67

26. Tarek Hamed - mijlocas - 29 de ani - 67

27. Ivan Bandalovski - fundas - 31 de ani - 67

28. Marcelo Rivoredo - mijlocas - 26 de ani - 67

29. Gabriel Valverde - fundas - 28 de ani - 66

30. Fernando Guerrero - mijlocas - 28 de ani - 66