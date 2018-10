Mangia are un nou secund! Craiova a pus antrenor un fost jucator al FCSB: anuntul clubului

Craiova are incepand de astazi un nou antrenor secund. Este un fost jucator al oltenilor, dar si al echipei patronate de Gigi Becali.

Valentin Iliev, bulgarul ajuns la 38 de ani, va fi ajutorul lui Mangia. Anuntul a fost facut de clubul oltean printr-un comunicat de presa.

"Valentin Iliev, antrenorul secund al Stiinței. Fostul nostru capitan a semnat un contract valabil pana in vara anului 2019. Mult succes, Valentin Iliev & cat mai multe reusite in familia alb-albastra", se arata in comunicatul Craiovei.

Iliev a jucat pentru Craiova in 2010, dar si in ultimul sau sezon ca profesionist, in stagiunea 2015-2016. Intre timp, Iliev a mai evoluat si pentru FCSB, in perioada 2011-2012, dar si pentru Volyn Lutk si TSKA Sofia.