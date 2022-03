Tatăl lui Valentin Mihăilă dezvăluie ce a găsit fiul său la Atalanta: "Știa unde s-a dus, trebuie să aștepte!"

Valentin Mihăilă, jucătorul împrumutat de Atalanta de la Parma, în această iarnă, începe meciul cu Grecia de pe banca de rezerve, iar de pe stadion va fi susținut și de tatăl său, Marian, care a vorbit despre adaptarea fiului său la formația din Serie A.

Valentin Mihăilă trebuie să își aștepte rândul la Atalanta

Fostul jucător al Universității Craiova a evoluat puțin la Atalanta, aproximativ 100 de minute pe parcursul a șase meciuri, dar Marian Mihăilă este încrezător că îi va veni rândul și fiului său.

"Am venit să vedem un nou început al echipei naționale sub comanda lui Edi Iordănescu. Sperăm să iasă un joc bun, să câștigăm pentru a putea pleca cu dreptul. Nu e nicio problemă că nu joacă. Important e să intre și să demonstreze că își merită locul la echipa națională.

Din punct de vedere fizic este ok, n-a mai suferit nicio accidentare. Am vorbit, știe unde s-a dus, la o echipă mare, unde trebuie să aștepte la început. E împrumut până în vară cu opțiune de cumpărare. Știa că acolo o să găsească o echipă puternică, iar în momentul îm care i se va oferi șansa să joace trebuie să dea tot și să demonstreze că merită să joace în continuare.

Din câte am vorbit cu el, programul de antrenament e la fel. Sunt antrenamente și antrenamente. E ceva mult mai sofisticat, mai greu, așa am înțeles de la el. Trebuie să se acomodeze, să muncească și să meargă mai departe. El e un copil care se adaptează repede, oriunde s-ar duce. Plecând de mic la Craiova, a fost singur, apoi la Parma, unde s-a adaptat foarte repede. Aici are noi colegi, dar a dat de un fost coleg de la Parma. În rest, totul depinde de el", a spus Marian Mihăilă, la Digisport.

Transferul lui Valentin Mihăilă la Atalanta va deveni definitiv dacă extrema va înregistra un anumit număr de minute în tricoul noii echipe până la finalul sezonului. În caz contrar, internaționalul român se poate întoarce la Parma.