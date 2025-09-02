Surpriză: fotbalistul român cu care Ianis Hagi va fi coechipier în Turcia!

Alexandru Hațieganu
Din ce în ce mai mulți tricolori în Super Lig.

Ianis Hagi este la un pas să semneze cu Alanyaspor, echipă din Super Lig.

La clubul din Turcia, el ar urma să fie coechipier cu Umit Akdag, fostul titular al naționalei noastre de tineret, revenit la Alanya după împrumutul la Toulouse (Ligue 1).

Fundașul central în vârstă de 21 de ani, despre care se spune că acum este tentat să accepte convocarea din partea federației din Turcia, a fost integralist în ultimele trei etape disputate în Superlig de Alanyaspor, 0-0 cu Caykur Rizespor, 1-2 cu Eyupspor și victoria 2-0 cu Beșiktaș.

Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“

Ianis Hagi a pierdut naționala României din cauza unei veri întregi, în care n-a putut să-și găsească o echipă după despărțirea de Rangers, în iunie. Vestea bună e că această situație neplăcută se apropie de final.

Presa turcă tocmai a anunțat că fiul lui Gheorghe Hagi s-a înțeles cu Alanyaspor, ocupanta locului 9 din 18, după trei meciuri disputate în noua ediție a Superligii. 

„Ianis Hagi, fiul legendarului Gheorghe Hagi, se va transfera în Turcia.

Alanyaspor a ajuns la un acord de principiu cu Ianis Hagi, care a rămas liber de contract după plecarea de la Rangers.

Starul de 26 de ani e acum în drum spre Turcia, pentru a semna contractul. Prin acest transfer, Alanyaspor își propune întărirea liniei ofensive“, au anunțat ziariștii turci, în această dimineață.

Ianis Hagi va merge la o formație mediocră, care s-a clasat pe locul 12 din 19 în sezonul trecut, într-un moment în care cota sa de piață a luat-o la vale și în care a ratat, din cauza inactivității fotbalistice, și convocarea la echipa națională.

