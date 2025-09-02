Surpriză: fotbalistul român cu care Ianis Hagi va fi coechipier în Turcia!

Ianis Hagi este la un pas să semneze cu Alanyaspor, echipă din Super Lig.

La clubul din Turcia, el ar urma să fie coechipier cu Umit Akdag, fostul titular al naționalei noastre de tineret, revenit la Alanya după împrumutul la Toulouse (Ligue 1).

Fundașul central în vârstă de 21 de ani, despre care se spune că acum este tentat să accepte convocarea din partea federației din Turcia, a fost integralist în ultimele trei etape disputate în Superlig de Alanyaspor, 0-0 cu Caykur Rizespor, 1-2 cu Eyupspor și victoria 2-0 cu Beșiktaș.

