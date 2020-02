"Sunt goale rafturile! Toata lumea isi ia provizii, e treaba serioasa!" Ce spune Benzar despre DEZASTRUL provocat de coronavirus in Italia

Italienii se gandesc sa intrerupa campionatul din cauza cresterii numarului de oameni infectati cu coronavirus,

Fostul stelsit Benzar, acum la Perugia, spune ca resimte din plin criza, desi nu se afla intr-una dintre zonele afectate. Oamenii golesc supermarketurile pentru a-si face provizii in cazul in care orasele se vor inchide la fel ca in China in perioada urmatoare.

"La noi nu sunt cazuri de coronavirus, asteptam azi sa vedem ce se intampla, daca se suspenda campionatul sau se joaca fara spectatori. Oamenii astia nu sunt OK, e multa lume afectata. Avem si colegi speriati in echipa, sunt multi oameni bolnavi in Italia. Eu nu sunt speriat, deocamdata in zona noastra nu e nimeni infectat.

Prefer sa se vindece cei bolnavi si sa se joace cu spectatori, asta mi-as dori eu! Am fost ieri la magazin si majoritatea rafturilor erau goale, toata lumea isi lua provizii. Aveam ce cumpara, dar nu ca de obicei, erau foarte multe rafturi goale", a spus Benzar pentru www.sport.ro.