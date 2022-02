Șumudică, cu gândul la plecare de la Malatyaspor? Antrenorul are două variante clare de a reveni în Liga 1 

Malatyaspor se află pe ultimul loc în campionat, cu 16 puncte după 22 de etape. Iar Marius Șumudică are o misiune dificilă în a salva echipa de la retrogradare.

Însă, conform gsp, antrenorul se gândește să plece la clubul din Super League, mai ales după ultimele declarații oferite unei publicații din Tucia, în care a precizat că a fost ce mai mare greșeală din carieră, atunci când a preluat o echipă care se bate la retrogradate.

Potrivit aceleiași surse, Șumudică are două posibilități de a reveni în Liga 1. Rapid îl are în vederi pentru a prelua banca tehnică. Giuleștenii au obținut doar un punct în primele două meciuri din 2022, 1-1 cu UTA Arad, și se află în afara playoff-ului. Iar în acest sens, Bogdan Apostu l-a propus pe Laszlo Balint pentru postul de antrenor.

A doua variantă ar fi Universitatea Craiova. Oltenii au înregistrat a opta înfrângere din acest campionat, 1-3 cu Sepsi OSK, și tremură pentru un loc în playoff. De asemenea, Șumudică are o relație foarte bună cu Mihai Rotaru și Marian Copilu, alături de care a colaborat la CFR Cluj și pe care l-a propus la FCU Craiova, când Adrian Mititelu l-a dorit pe banca tehnică, toamna trecută.

Șumudică: „Cea mai mare greșeală a vieții mele! Este prima și ultima dată când fac așa ceva!”

„E prima dată când lupt pentru salvarea de la retrogradare. Am venit aici de pe primul loc din România, cu 7 victorii în 7 meciuri. Am avut oportunitatea să vin la Malatya și am venit, pentru că îmi place fotbalul turc. Nu m-am gândit prea mult la asta, dar am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele.

De ce? În mod normal, un antrenor profesionist trebuie ca mai întâi să vină să verifice condițiile, să știe ce s-a întâmplat la club, cum arată lotul, și abia apoi să accepte contractul. Eu? Am mers direct la Istanbul, pentru că îmi place Turcia. Am venit aici cu ochii închiși. Am semnat, nu mi-a păsat de bani, de nimic. E cea mai mare greșeală a vieții mele. Pentru prima și ultima dată când fac așa ceva!

De asemenea, vreau ca toți oamenii din Turcia să știe ce s-a întâmplat la Malatya. Nu vreau să-i fie pus lui Șumudică în spate ce s-a întâmplat în Malatya. Când am venit la Malatya și am văzut lotul, nu mi-a venit să cred! Aveam 7-8 jucători sub 19 ani în lotul de 21 de jucători.

Nu știu cine a construit această echipă în vară. Când am vrut să schimb ceva la antrenament, jucătorii au venit la mine și mi-au spus că nu sunt pregătiți să facă un astfel de antrenament, pentru că nu au făcut nimic în vară. Dintre cei 11-12 jucători buni, unii s-au accidentat, alții au mers la echipa națională. Cu cine joc? Când am construit o echipă, precum Gaziantep, am terminat pe 8. Când am fost la Kayseri și am construit echipa, au terminat pe 8. De atunci, n-au mai terminat așa sus!”, a declarat Marius Șumudică în presa din Turcia.