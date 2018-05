Stanciu si Nita au ajuns pe loc de Europa, dar mai au inca o etapa. Cel mai scump roman, al doilea marcator al echipei

Nicusor Stanciu, Florin Nita si Bogdan Vatajelu ocupa locul 4 in campionatul Cehiei cu Sparta Praga.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Sparta Praga, echipa romanilor Stanciu, Nita si Vatajelu, a ajuns pe locul 4 in Cehia. Echipa din capitala Cehiei va juca in ultima etapa pentru calificarea directa in grupele UEFA Europa League.

Sparta a invins-o cu 1-0 pe Sigma Olomuc, cu golul marcat de Sural, in minutul 46.

In urma acestui rezultat, Sparta a urcat pe locul 4, cu 52 de puncte, la egalitate cu Sigma Olomuc. Locul 3, care duce direct in grupele UEL, este ocupat de Jablonec, cu 53 de puncte.

In ultima etapa, Sparta se va duela cu Bohemians Praga.

Cu sase goluri, Stanciu este al doilea marcator al echipei, desi a fost transferat in iarna.

Viktoria Plzen este deja campioana in Cehia.