Echipa preluată de fostul selecționer al României se pregătește să îi legitimeze pe mijlocașul defensiv Damian Szymanski de la AEK Atena și pe Henrique Arreiol de la Sporting B.

Edi Iordănescu insistă pentru un transfer la Legia Varșovia

Se pare însă că transferurile nu se vor opri aici la Legia. Edi Iordănescu este de părere că echipa are nevoie și de un număr zece, dar și de o extremă. În ultima perioadă, s-a discutat despre posibilitatea ca Ianis Hagi, liber de contract după despărțirea de Rangers, să semneze cu Legia.

Internaționalul român a refuzat însă propunerea nemulțumit de oferta polonezilor. Ianis Hagi își dorește să încaseze un bonus la semnătură de un milion de euro și un salariu mult peste posibilitățile Legiei. Cu toate acestea, polonezii continuă să spere că internaționalul român va mai renunța la pretențiile financiare în cazul în care nu își va găsi un nou angajament.

Wlodarczyk spune că, în opinia lui Edi Iordănescu, Ianis Hagi ar fi fost jucătorul perfect pentru Legia, însă tehnicianul este conștient de pretențiile fotbalistului român.

”Legia este încă în căutarea unui jucător de bandă și de preferat și a unui număr zece, pentru că aceasta este una dintre marile dorințe ale lui Edi Iordănescu.

De exemplu, Ianis Hagi ar fi un astfel de profil, dar Edi Iordănescu a precizat că este vorba despre un alt nivel financiar”, a spus jurnalistul Tomasz Wlodarczyk, citat de Transfery.info.

Legia Varșovia, șanse mici să meargă în play-off-ul Europa League

Legia Varșovia va disputa manșa secundă cu AEK Larnaca în turul trei preliminar Europa League, însă polonezii antrenați de Edi Iordănescu au șanse mici să ajungă în play-off-ul competiției.

În prima manșă, polonezii au fost surclasați de AEK Larnaca, scor 1-4, într-un meci arbitrat de românul Horațiu Feșnic.

