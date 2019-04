Soimul nostru maltez | Singurul jucator roman care evolueaza in Malta: "Nivelul e neasteptat de bun"

Partidele Norvegia - Romania (7 iunie, 21.45) si Malta - Romania (10 iunie, 21.45) sunt transmise in direct la PRO TV.





Autor: Gabriel Chirea



Bogdan Gavrila (27 ani) a fost junior la Dunarea Galati, Scoala de fotbal „Gica Popescu”, AS Roma si Lecce, iar la seniori a evoluat pentru Chindia, Otelul, Dinamo, Petrolul, Ethnikos Achna, Poli Iasi si Valletta FC. La inceputul lunii iunie 2018, mijlocasul a semnat un contract cu campioana din sezonul trecut a primei ligi malteze de fotbal. El a evoluat in 16 partide si a inscris 5 goluri pentru Valletta FC. Desi fotbalul din Malta poate parea unul exotic, Gavrila atrage atentia ca adversara Romaniei din luna iunie a progresat foarte mult in ultimii ani, iar printre cele 14 cluburi din Kampjonat Premjer se gasesc jucatori si echipe la nivelul celor din Romania.

„Nivelul fotbalului din Malta e inferior celui din Romania, dar sunt 3-4 echipe cu jucatori buni care ar face fata in Liga 1. Au foarte multi jucatori sud-americani si din Estul Europei, care au ridicat destul de mult nivelul competitiei, dar si al echipei nationale. Nivelul e neasteptat de bun. Aici am ajuns prin antrenor, care ma cunostea din Cipru. M-a sunat si cam asta a fost povestea, nu am stat prea mult pe ganduri. Veneam dupa o serie de accidentari suferite in ultimii doi ani, aveam nevoie sa joc. S-a ivit si posibilitatea sa joc in cupele europene, Valletta castigand campionatul in anul precedent, si am zis sa incerc. Termin contractul in aceasta vara si mi-au propus prelungirea, dar nu stiu ce se va intampla. Antrenorul care m-a adus tocmai ce a plecat saptamana trecuta, desi echipa e pe locul doi in clasament, la doar un punct de lider. Depinde ce facem, daca nu luam campionatul, nu cred ca mai raman.



Viata e frumoasa aici, iar tara este o cautata destinatie turistica. Eu am mai jucat si in Cipru, stilul de viata e asemanator, asa ca stiam unde o sa aterizez. Oamenii sunt relaxati, peisajele si plajele sunt superbe, iar istoria si cultura insulei sunt fascinante. Este un loc bun unde sa traiesti, iar conditiile de joc si de antrenament sunt mai mult decat decente.



Privind meciul din calificarile pentru Euro 2020, maltezii nu spera intr-o minune contra Romaniei, dar victoria cu Insulele Feroe si jocul nu foarte rau cu Spania le-a dat incredere ca pot scoate cateva rezultate bune. Am urmarit ambele meciuri si am ramas uimit de calitatea jocului lor, dar nu imi fac nicio problema pentru duelurile contra noastra. Nu au niciun fotbalist la care trebuie sa fim atenti in mod special, dar au un joc colectiv foarte bun. Sunt agresivi si se ajuta foarte mult pe teren, au o mentalitate buna. De la echipa mea au fost selectionati 7 jucatori la ultimele meciuri, asa ca ii cunosc destul de bine. Malta m-a surprins cum a evoluat la aceste ultime doua meciuri, chiar nu ma asteptam sa joace asa bine. Nu sunt pescari sau ospatari si nu se intalnesc doar in weekend la meciuri, cum pot unii crede. Au progresat toate nationalele mai mici, numai noi lasam impresia ca regresam sau batem pasul pe loc. Nu trebuie luati la pret de matineu, trebuie sa ii respectam, dar cred ca va fi o surpriza uriasa, daca ne incurca Malta”, a declarat Gavrila pentru Sport.ro.