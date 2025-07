Mihai Stoichiță, selecționer în Panama în 2001, a explicat meritele sale în calificarea naționalei panameze la Mondialul din... 2018



Pyunik Erevan este fosta echipă a lui Mihai Stoichiță, care a antrenat-o între 2003 și 2004.

Mai înainte, actualul director tehnic de la FRF fusese selecționerul naționalei din Panama în 2001, iar antrenorul român nu a ezitat să-și aroge merite pentru calificarea reprezentativei panameze la Campionatul Mondial din... 2018!

”Eu nu trebuie să mă disculp sau să aduc dovezi, pentru că nu mă interesează ce spune lumea rea. Vă spun că am primit un mesaj de la secretarul general al Federației din Panama, dar am și vorbit telefonic cu doamna Maria Bârsan, consulul României în Panama, care mi-a spus: <<Tu știi cât se vorbește despre tine, aici, la televizor? Spun că tu ai pus bazele fotbalului din Panama>>. Așa că restul nu mai contează!

Când m-am dus acolo, nici nu știu cum să spun, să nu pară că mă laud, dar asta e realitatea... nu știau nimic. Să vă explic programul pe care l-am gândit și mai apoi l-am implementat.

Am transformat echipa națională într-o echipă de club. Făceam antrenamente luni, marți - câte două pe zi, și miercuri - unul singur, apoi îi trimiteam înapoi la echipele de club. Am selectat 30 de jucători și am putut să-mi fac treaba după ce președintele federației și cel al ligii de acolo le-au comunicat președinților de cluburi că asta e singura soluție pentru a salva fotbalul.

Eu eram și director tehnic, așa că mă duceam cu jeep-ul prin junglă și luam jucători. Foarte multă lume nu crede, dar aia era situația. Panama are sute și sute de kilometri, între granița cu Costa Rica și granița cu Columbia, pline de păduri tropicale și junglă. Erau fel și fel de sate, nu erau plase la porți, dar îi observam pe cei care erau talentați și meritau o șansă. Aveam un englez, colaborator, de la echipele de juniori și pe el îl puneam să se ocupe de selecții.

Așa am ajuns să batem Honduras și Brazilia să ne cheme la amicale”, a explicat Mihai Stoichiță în 2017 la Digi Sport.

Rezultatele din prima manşă a turului 2 preliminar din Conference League



Marţi

FC Ballkani (Kosovo) - Floriana (Malta) 4-2

Miercuri

FCI Levadia Tallinn (Estonia) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) 1-0

PFC Zira (Azerbaidjan) - HNK Hajduk Split (Croaţia) 1-1

Silkeborg IF (Danemarca) - KA Akureyri (Islanda) 1-1

The New Saints FC (Ţara Galilor) - FC Differdange 03 (Luxemburg) 0-1

NK Olimpija Ljubljana (Slovenia) - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 4-2

FK Buducnost Podgorica (Muntenegru) - FC Milsami Orhei (Moldova) 0-0

Joi

FK Zalgiris Vilnius (Lituania) - Linfield FC Belfast (Irlanda de Nord) 0-0

FC Dinamo-Minsk (Belarus) - KF Egnatia (Albania) 0-2

Dundee United FC (Scoţia) - FC UNA Strassen (Luxemburg) 1-0

Larne FC (Irlanda de Nord) - FC Prishtina (Kosovo) 0-0

FK Kosice (Slovacia) - Neman Grodno (Belarus) 2-3

FC Vaduz (Liechtenstein) - Dungannon Swifts FC (Irlanda de Nord) 0-1

Rosenborg BK Trondheim (Norvegia) - FK Banga (Lituania) 5-0

Atletic Club d'Escaldes (Andorra) - FC Dinamo City (Albania) 1-2

FK Austria Viena (Austria) - Spaeri FC (Georgia) 2-0

Viking FK Stavanger (Norvegia) - FC Koper (Slovenia) 7-0

AEK Atena FC (Grecia) - Hapoel Beer Sheva FC (Israel) 1-0

Piunik Erevan (Armenia) - Gyori ETO FC (Ungaria) 2-1

Riga FC (Letonia) - Dila Gori (Georgia) 2-1

Rakow Czestochowa (Polonia) - MSK Zilina (Slovacia) 3-0

Petrocub Hînceşti (Moldova) - Sabah FC (Azerbaidjan) 0-2

FC Ararat-Armenia (Armenia) - FC Universitatea Cluj (România) 0-0

NK Varazdin (Croaţia) - CD Santa Clara (Portugalia) 2-1

Kauno Zalgiris (Lituania) - Valur Reykjavik (Islanda) 1-1

Paksi FC (Ungaria) - NK Maribor (Slovenia) 1-0

Vllaznia Shkoder (Albania) - Vikingur Reykjavik (Islanda) 2-1

Hammarby Fotboll (Suedia) - R. Charleroi SC (Belgia) 0-0

FK Radnicki 1923 Kragujevac (Serbia) - KI Klaksvik (Feroe) 0-0

FK Novi Pazar (Serbia) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) 1-2

FC Polisia Jitomir (Ucraina) - FC Santa Coloma (Andorra) 1-2

Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - FC Lausanne-Sport (Elveţia) 2-1

Havnar Boltfelag Torshavn (Feroe) - Broendby IF (Danemarca) 1-1

FC Olexandria (Ucraina) - FK Partizan Belgrad (Serbia) 0-2

Hibernians FC Paola (Malta) - FC Spartak Trnava (Slovacia) 1-2

St. Patrick's (Irlanda) - Nomme Kalju (Estonia) 1-0

Paide Linnameeskond (Estonia) - AIK Stockholm (Suedia) 0-2

FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) - Universitatea Craiova (România) 2-1

Aris Limassol FC (Cipru) - Puskas Akademia FC (Ungaria) 3-2

St Joseph's FC (Gibraltar) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 0-4

Ilves Tampere (Finlanda) - AZ Alkmaar (Olanda) 4-3

PFC Arda Kârdjali 1924 (Bulgaria) - HJK Helsinki (Finlanda) 0-0

FC Aktobe (Kazahstan) - AC Sparta Praga (Cehia) 2-1

FC Astana (Kazahstan) - FC Zimbru Chişinău (Moldova) 1-1

FK Decic (Muntenegru) - SK Rapid Viena (Austria) 0-2

Torpedo Jodino (Belarus) - Maccabi Haifa FC (Israel) 1-1

Araz-Naxcivan PFK (Azerbaidjan) - Aris Salonic FC (Grecia) 2-1

Omonia FC Nicosia (Cipru) - Torpedo Kutaisi (Georgia) 1-0

PFC Cerno More Varna (Bulgaria) - Istanbul Başakşehir FK (Turcia) 0-1

Sutjeska Niksic (Muntenegru) - Beitar Ierusalim FC (Israel) 1-2

Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 29 şi 31 iulie.