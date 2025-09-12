Meciul a contat pentru etapa cu numărul 24 din Chinese Super League, iar Ioniță a fost schimbat în minutul 76, când scorul final era deja stabilit.

Cu mijlocașul român Alexandru Ioniță II titular și decar al echipei, Yunnan Yukun a suferit o nouă înfrângere astăzi, 2-4 în deplasare cu Shanghai Port.

Yunnan Yukun, ciuca bătăilor în China



Înfrângerea pare să-i fi pecetluit soarta antrenorului norvegian Jorn Andersen, care ar urma să fie înlocuit cu Marius Șumudică.

August a fost o lună horror pentru echipa chineză: 1-5 cu Qingdao Hainiu în campionat, 0-7 cu Beijing Guoan în Cupă și din nou un 1-5 în campionat, cu Chengdu Rongcheng.

Marius Șumudică, gata să o preia pe Yunnan Yukun



Șumi a petrecut un sezon pe banca Rapidului, dar mandatul său nu s-a încheiat așa cum și-ar fi dorit antrenorul.

Liber de contract din luna iunie, de când s-a despărțit de Rapid, Șumudică este în căutarea unei noi echipe.

În ultimele zile, tehnicianul s-a aflat în negocieri cu mai multe echipe, din zona Golfului și din China. În cele din urmă, conform Eurosport, se pare că Marius Șumudică s-a decis și va antrena în China, pe Yunnan Yukun, echipa la care îi va avea sub comanda sa pe Alex Ioniță și pe Andrei Burcă.

Yunnan Yukun a promovat în primul eșalon chinez la finalul sezonului trecut, iar echipa s-a descurcat totuși remarcabil în stagiunea în curs.

Echipa ocupă momentan locul 8 în clasament (din 16 echipe), cu 30 de puncte accumulate în 24 de meciuri.

