Florinel Coman, din nou în acțiune! Decizia luată de antrenorul lui Al-Gharafa

La momentul redactării articolului, Al-Hilal o conduce cu 1-0 pe Al-Gharafa în Liga Campionilor Asiei, după reușita lui Al Dawsari.



Florinel Coman, din nou în acțiune!



Cu toate că nu a mai jucat titular în ultimele meciuri din campionatul Qatarului, Coman evoluează încă din primul minut în partida echipei sale din Liga Campionilor Asiei și joacă în flancul stâng.

Jucătorul român face pereche în atacul lui Al-Gharafa cu Djalo și Hamed.

Florinel Coman are două goluri și o pasă decisivă în șapte meciuri jucate pentru Al-Gharafa.

5 milioane de euro este cota jucătorului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

