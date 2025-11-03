Florinel Coman, din nou în acțiune! Decizia luată de antrenorul lui Al-Gharafa

Florinel Coman, din nou în acțiune! Decizia luată de antrenorul lui Al-Gharafa
Florinel Coman a primit o veste excelentă înaintea meciului cu Al-Hilal.

Florinel ComanAl-GharafaQatar
La momentul redactării articolului, Al-Hilal o conduce cu 1-0 pe Al-Gharafa în Liga Campionilor Asiei, după reușita lui Al Dawsari.

Florinel Coman, din nou în acțiune!

Cu toate că nu a mai jucat titular în ultimele meciuri din campionatul Qatarului, Coman evoluează încă din primul minut în partida echipei sale din Liga Campionilor Asiei și joacă în flancul stâng.

Jucătorul român face pereche în atacul lui Al-Gharafa cu Djalo și Hamed.

Florinel Coman are două goluri și o pasă decisivă în șapte meciuri jucate pentru Al-Gharafa.

5 milioane de euro este cota jucătorului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Florinel Coman, zero barat dar lider în Qatar! Câte secunde a jucat în ultimul meci

Al-Gharafa s-a impus 3-1 cu Al-Duhail și a devenit lider în campionatul din Qatar.

Joselu a fost din nou omul meciului, cu o dublă în minutele 55 și 90+3 (din penalty), celălalt gol al învingătorilor fiind marcat de Seydou Sano (23).

Pentru Al-Duhail a înscris Luis Alberto (45+3), în timp ce Marco Verratti a fost eliminat în minutul 77.

Internaționalul român Florinel Coman a fost introdus tocmai în minutul 90+10 - practic, a jucat câteva secunde, timp în care a avut o singură atingere de balon.

