Enes Sali (19 ani), fotbalistul care scria istorie la doar 15 ani, trăiește acum una dintre cele mai grele perioade din cariera sa. Transferat în ianuarie 2024 la FC Dallas, pentru aproape 3 milioane de euro, fostul jucător al Farului a ajuns într-un con de umbră total.



După un împrumut modest în Arabia Saudită, la Al-Riyadh, unde a bifat un gol și o pasă decisivă în 8 meciuri, Sali s-a întors la clubul din MLS.

S-a ales praful de cariera „perlei” lui Gică Hagi!



De atunci, însă, n-a mai prins niciun minut în prima echipă. În actualul sezon, tânărul mijlocaș a lipsit din lot în toate cele 10 meciuri eligibile ale lui FC Dallas.



Chiar și așa, clubul american îl plătește regește. Fotbalistul este renumerat cu 370.000 de dolari pe an (aprox. 316.000 de euro). Contractul său este valabil până în decembrie 2027.



În MLS Next Pro, liga rezervelor, Sali a apărut o singură dată în acest sezon pentru North Texas SC, echipa secundă a clubului, într-o înfrângere cu St. Louis City II (1-3). În rest, a fost constant „Not in squad”.



Ironia sorții face ca același Enes Sali să fie cel mai tânăr debutant din istoria echipei naționale a României, la doar 15 ani și 8 luni, într-un meci cu Liechtenstein, în 2021. De atunci, n-a mai fost convocat niciodată.



FC Dallas ocupă în prezent locul 8 în MLS, cu 41 de puncte după 33 de etape (10 victorii, 11 remize, 12 înfrângeri). 1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Enes Sali.

