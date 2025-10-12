Sheriff Tiraspol a câștigat cu 2-1 meciul din deplasare cu Politehnica UTM Chișinău din prima ligă a Moldovei, dar partida a avut parte de un moment special, care i-a adus clubului gazdă o sancțiune din partea federației.

Câinele pe gazon și dușul stricat



”3. Examinând raportul de joc, materialele video/foto de la meciul FC POLITEHNICA UTM – FC SHERIFF, din data de 04.10.2025 (Campionatul R. Moldova la Fotbal, Ediția 2025/26, Liga 7777, etapa a XV-a), s-a constatat că repriza secundă a început cu întârziere pe motiv că un câine a intrat pe terenul de joc. Totodată, după părăsirea vestiarului de către echipe, a fost depistat ca fiind deteriorat unul dintre dușurile amplasate în vestiarul unde a fost amplasată echipa FC SHERIFF. În temeiul art.5, art. 13, art. 54.2, art. 56.1, art.58.1, art. 77, art. 78, art. 79 «Codul de Disciplină și Etică al FMF», «Regulamentul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal», art. 6 al «Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Organelor Judiciare din cadrul F.M.F», Comisia de Disciplină a F.M.F.,

D E C I D E:

3.1. A avertiza echipa FC POLITEHNICA UTM, în legătură cu încălcarea art.58.1 al Codul de Disciplină și Etică al FMF.

3.2. A obliga clubul FC SHERIFF să repare prejudiciul cauzat de către echipa FC SHERIFF Stadionului sătesc Suruceni”, a explicat Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

Caseta și rezumatul meciului FC Politehnica UTM - Sheriff 1-2



Au marcat: Bogdan MUSTEAȚĂ (23) / Amorildo GJONI (7), Papa Ndiaga YADE (62)

