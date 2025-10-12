VIDEO Sancțiunea federației după ce ”s-a constatat că repriza secundă a început cu întârziere pe motiv că un câine a intrat pe terenul de joc”

Sancțiunea federației după ce &rdquo;s-a constatat că repriza secundă a &icirc;nceput cu &icirc;nt&acirc;rziere pe motiv că un c&acirc;ine a intrat pe terenul de joc&rdquo; Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Întâmplare în fotbalul din Republica Moldova.

TAGS:
Politehnica UTM ChișinăuSheriff TiraspolBogdan MusteațăAmorildo GjoniPapa Ndiaga Yade
Din articol

Sheriff Tiraspol a câștigat cu 2-1 meciul din deplasare cu Politehnica UTM Chișinău din prima ligă a Moldovei, dar partida a avut parte de un moment special, care i-a adus clubului gazdă o sancțiune din partea federației.

Câinele pe gazon și dușul stricat

”3. Examinând raportul de joc, materialele video/foto de la meciul FC POLITEHNICA UTM – FC SHERIFF, din data de 04.10.2025 (Campionatul R. Moldova la Fotbal, Ediția 2025/26, Liga 7777, etapa a XV-a), s-a constatat că repriza secundă a început cu întârziere pe motiv că un câine a intrat pe terenul de joc. Totodată, după părăsirea vestiarului de către echipe, a fost depistat ca fiind deteriorat unul dintre dușurile amplasate în vestiarul unde a fost amplasată echipa FC SHERIFF. În temeiul art.5, art. 13, art. 54.2, art. 56.1, art.58.1, art. 77, art. 78, art. 79 «Codul de Disciplină și Etică al FMF», «Regulamentul Campionatului Republicii Moldova la Fotbal», art. 6 al «Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Organelor Judiciare din cadrul F.M.F», Comisia de Disciplină a F.M.F.,

D E C I D E:

3.1. A avertiza echipa FC POLITEHNICA UTM, în legătură cu încălcarea art.58.1 al Codul de Disciplină și Etică al FMF.

3.2. A obliga clubul FC SHERIFF să repare prejudiciul cauzat de către echipa FC SHERIFF Stadionului sătesc Suruceni”, a explicat Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

Caseta și rezumatul meciului FC Politehnica UTM - Sheriff 1-2

Au marcat: Bogdan MUSTEAȚĂ (23) / Amorildo GJONI (7), Papa Ndiaga YADE (62)

4 octombrie. Stadionul sătesc Suruceni. Spectatori: 350

Arbitru: Andrei CEBAN

Asistenți: Eugeniu STEFCIUC și Iurie DIMITRAȘ

Al 4-lea oficial: Oleg STOIANOV

Cartonașe galbene: Charles Junior Erik DE ANDRADE (52), Fabian PEGZA (70), Alexandr GHINAITIS (87) / Rai LOPES DE OLIVEIRA (75), Papa Ndiaga YADE (79), Cyrille Barros BAYALA (87), Amorildo GJONI (88) 

Politehnica UTM Chișinău: 72.Pavel SOCOLOV, 3.Cristian GONȚA (12.Alexandru URSU, 89), 7.Artur SPRINSEAN, 9.Fabian PEGZA, 10.Bogdan MUSTEAȚĂ, 17.Lucian RADU, 20.Samuel GANDI, 21.Daniel CUCER, 22.Nichita LIPCAN (16.Alexandr GHINAITIS, 76), 23.Daniil ANDREICIU, 33.Charles Junior Erik DE ANDRADE

Rezerve: 13.Artur TUEV, 79.Adrian OPREA, 15.Mihail COJUSEA, 74.Joao Gabriel FERREIRA SANTOS

Antrenor: Vitali RASHKEVICH

Sheriff Tiraspol: 1.Victor STRAISTARI, 3.Liam HERMESH, 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 7.Jorge Miguel LOPES XAVIER, 8.Ibrahima Therna SOUMAH (90.Papa Ndiaga YADE, 46 ), 9.Amorildo GJONI (33.Mihail COROTCOV, 87), 11.Cerylle Barros BAYALA, 20.Riis Twumasi OPOKU, 22.Guy Merlin MOLLO BESSALA (24.Danila FOROV, 72), 45.Baye Assane CISS (29.Soumaila MAGASSOUBA, 46), 70.Luis Felipe DE SOUZA FIGUEIREDO (69.Peter Oluwaseun ADEMO, 70)

Rezerve: 21.Ivan Vasilev DYULGEROV, 25.Serghei OBÎSCALOV, 2.Atila Guilherme SALES FREIRE, 42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU, 77.Mamady DIARRA

Antrenor: Vadzim SKRYPCHANKA 

Info: FMF

Foto și video: FC Sheriff

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
ARTICOLE PE SUBIECT
Nepotul unui campion cu FCSB, wonderkid la Dinamo! Născut &icirc;n 2011, atacantul a debutat oficial la Dinamo 2, &icirc;n Liga 3
Nepotul unui campion cu FCSB, wonderkid la Dinamo! Născut în 2011, atacantul a debutat oficial la Dinamo 2, în Liga 3
Germania - Rom&acirc;nia 7-0 la naționala tricoloră pregătită de &rdquo;băiatu lu tata&rdquo;! &rdquo;Festival de tir&rdquo; sub privirile lui Otto Rehhagel
Germania - România 7-0 la naționala tricoloră pregătită de ”băiatu' lu' tata”! ”Festival de tir” sub privirile lui Otto Rehhagel
ULTIMELE STIRI
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a dat verdictul: Am știut mereu că va ajunge un mare antrenor
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a dat verdictul: "Am știut mereu că va ajunge un mare antrenor"
O avere uitată &icirc;n cont! Ce sumă fabuloasă a str&acirc;ns Ion Țiriac doar din pensia de la statul rom&acirc;n
O avere uitată în cont! Ce sumă fabuloasă a strâns Ion Țiriac doar din pensia de la statul român
Preliminarii CM 2026 I Primul meci al zilei se joacă &icirc;n grupa Rom&acirc;niei de la 16:00, urmează Olanda și Croația
Preliminarii CM 2026 I Primul meci al zilei se joacă în grupa României de la 16:00, urmează Olanda și Croația
Rom&acirc;nia - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
România - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
Finala turneului ATP de la Shanghai dintre cei doi verișori care reprezintă țări diferite s-a &icirc;ncheiat!
Finala turneului ATP de la Shanghai dintre cei doi verișori care reprezintă țări diferite s-a încheiat!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
O țară aflată &icirc;n anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă &icirc;n exil, iar capitala e controlată de bande criminale

O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al Rom&acirc;niei: &bdquo;&Icirc;n special el&rdquo;

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el”

Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu

Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Portugalia - Irlanda 1-0! Penalty ratat de Cristiano Ronaldo | Turcia s-a distrat cu Bulgaria! Rezultatele serii din preliminariile pentru CM

Portugalia - Irlanda 1-0! Penalty ratat de Cristiano Ronaldo | Turcia s-a distrat cu Bulgaria! Rezultatele serii din preliminariile pentru CM

Rom&acirc;nia - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026

România - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026



Recomandarile redactiei
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a dat verdictul: Am știut mereu că va ajunge un mare antrenor
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a dat verdictul: "Am știut mereu că va ajunge un mare antrenor"
Gigi Becali a explodat după invazia de la baza FCSB: Paznicii mei dorm? Bag milioane să fie circ?
Gigi Becali a explodat după invazia de la baza FCSB: "Paznicii mei dorm? Bag milioane să fie circ?"
O avere uitată &icirc;n cont! Ce sumă fabuloasă a str&acirc;ns Ion Țiriac doar din pensia de la statul rom&acirc;n
O avere uitată în cont! Ce sumă fabuloasă a strâns Ion Țiriac doar din pensia de la statul român
Rom&acirc;nia - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
România - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
Finala turneului ATP de la Shanghai dintre cei doi verișori care reprezintă țări diferite s-a &icirc;ncheiat!
Finala turneului ATP de la Shanghai dintre cei doi verișori care reprezintă țări diferite s-a încheiat!
Alte subiecte de interes
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova &icirc;n preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova în preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
C&acirc;t de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Cât de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Denumire ciudată pe care o va avea Super Liga din Moldova! Au promovat și găgăuzii de la Cead&icirc;r-Lunga
Denumire ciudată pe care o va avea Super Liga din Moldova! Au promovat și găgăuzii de la Ceadîr-Lunga
19-0 &icirc;n meciul din play-off-ul pentru promovare &icirc;n Super Liga Moldovei! La 17 ani, Bogdan Musteață a dat 8 goluri, 2 dintre ele &icirc;n același minut
19-0 în meciul din play-off-ul pentru promovare în Super Liga Moldovei! La 17 ani, Bogdan Musteață a dat 8 goluri, 2 dintre ele în același minut
CITESTE SI
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat &icirc;n lei. &rdquo;Credem că este timpul&rdquo;

stirileprotv Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat

stirileprotv Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!