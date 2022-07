Atacantul Theo Corbeanu (20 de ani), fost internațional român de juniori care în prezent face parte din lotul de seniori al Canadei, națională calificată la Campionatul Mondial din Qatar, a început pregătirea de vară cu Wolverhampton Wanderers, formația de club la care este legitimat din vara lui 2018.

Corbeanu a participat la mai multe sesiuni de antrenament ale echipei pregătite de portughezul Bruno Lage, scrie Birmingham Mail.

Theo Corbeanu a debutat pentru Wolverhampton în Premier League

Rămâne însă de văzut dacă în viitorul sezon româno-canadianul va fi păstrat în lotul pentru Premier League sau va fi împrumutat din nou.

Corbeanu (6 selecții și 2 goluri la naționala Canadei) are deja un meci în Premier League pentru Wolves, dar în ultimul campionat el a fost împrumutat în League One, la Sheffield Wednesday și Milton Keynes Dons, ambele în League One.