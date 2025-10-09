Privit de mulți mai degrabă ca un tehnician pasager la Inter Milano, românul Cristian Chivu a început să lege victoriile și să fie în topul antrenorilor din Serie A.

Chivu este pe locul 3 în acest top al principalilor din Serie A, conform notelor primite de la Tuttomercatoweb - doar Allegri de la AC Milan și Juric de la Atalanta sunt peste el.

Iar una dintre ”cheile” succesului românului pe banca lui Inter a fost dezvăluită astăzi de aceeași publicație italiană.

”Pe scurt, noul antrenor al echipei nerazzurre a ales să se concentreze mai mult pe metodă decât pe tactică.

El a impus și reguli clare la antrenamente: fără înjurături sau comportament nervos, pentru a menține claritatea și controlul chiar și sub presiune.

Această disciplină, potrivit lui Chivu, îi ajută pe jucători să gândească mai bine pe teren”, a scris Tuttomercatoweb.

Interul lui Chivu o ține numai în victorii de 5 meciuri



Champions League: 2-0 (d) cu Ajax Amsterdam

Serie A: 2-1 (a) cu Sassuolo

Serie A: 2-0 (d) cu Cagliari

Champions League: 3-0 (a) cu Slavia Praga

Serie A: 4-1 (a) Cremonese

Mkhitaryan: ” Chivu e foarte meticulos, o calitate pe care doar antrenorii mari o au!”



Henrikh Mkhitaryan, unul dintre veteranii lui Inter Milano, a vorbit în presa italiană despre modul în care s-a transformat echipa sub comanda lui Cristi Chivu.

Armeanul a avut cuvinte de laudă la adresa antrenorului român și a mărturisit că, în opinia sa, Inter este una dintre echipele favorite să câștige Scudetto.

”Suntem la început, lucrăm împreună doar de câteva luni, dar îmi place felul în care este atent la fiecare detaliu. Este foarte meticulos, o calitate pe care doar antrenorii mari o au.

Antrenamentele cu el sunt intense și deosebit de distractive, ne încurcă pe toți, oferă motivație suplimentară, dar sunt și extrem de solicitante. Te mențin mereu concentrat, un sentiment care te ajută pe teren. Per total, Chivu a făcut o treabă bună în a ne ajuta să trecem mental peste finalul sezonului trecut: nu poți schimba trecutul, dar poți scrie viitorul.

Toți își doresc și pot câștiga Scudetto. Uitați-vă la clasament: după șase etape, sunt cinci sau șase echipe în frunte. Vrea cineva să renunțe? Napoli l-a câștigat anul trecut, dar nu putem nega că și noi suntem printre favoriți: nu va fi ușor, dar vom da tot ce avem mai bun pentru a câștiga din nou titlul”, a spus Mkhitaryan în Gazzetta dello Sport.

"Proiectul său decolează!" Un fost mare fundaș, impresionat de Interul lui Cristi Chivu



Ultimul care s-a înscris pe lista admiratorilor este Daniele "Lele" Adani, fost fundaș și actual analist TV respectat, care a vorbit în termeni laudativi despre antrenorul român.

În intervenția sa de la emisiunea "Domenica Sportiva", Adani a subliniat transformarea pe care Chivu a adus-o la echipă, menționând că proiectul tehnicianului român a început să dea roade vizibile.

Fostul internațional italian a evidențiat că meritul principal al lui Chivu este că a reușit să revitalizeze un lot care își pierduse încrederea, găsind soluții ofensive neașteptate, precum tânărul Bonny, remarcat în meciul cu Cremonese.

"Proiectul Chivu decolează. Diferența nu stă în sistemul de joc, ci în faptul că a reușit să umble la motivația echipei. Acum și-a regăsit siguranța, jocul, posesia, atenția și concentrarea", a punctat Adani.

Analistul a comparat impactul imediat al noilor nume promovate de Chivu cu eșecul unor jucători cu un CV superior la prima vedere: "Pe hârtie, Mehdi Taremi, Marko Arnautovic și Joaquin Correa aveau capacități superioare. Taremi a eșuat, dar el îți oferea, la prezentare, mai multă încredere decât un Bonny sau un Pio Esposito, pe care poate se gândeau să-l împrumute".

Totuși, Adani a transmis un mesaj de precauție, insistând că parcursul bun trebuie gestionat cu atenție: "În ultimele trei meciuri așa a fost, dar calm, pas cu pas. Vorbim de o echipă bine antrenată de un băiat care câștigă consens zi după zi. Acesta este un semnal foarte bun".

Inter Milano joacă următorul meci oficial pe 18 octombrie, de la ora 21:45, în deplasare, în fața celor de la AS Roma.

