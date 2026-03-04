”Sâmbătă, 7 martie, se reiau cele două competiții de elită dedicate jucătorilor U16 și U15! Doar 9 etape mai sunt de jucat până vom afla ce echipe vor merge în finale!”, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Generația FCSB confirmă și la U16

În sezonul precedent, generația jucătorilor născuți începând cu 1 ianuarie 2010 a celor de la FCSB a fost aproape de a cuceri toate cele trei trofee puse în joc la categoria U15. A venit mai întâi Cupa Elitelor U15, câștigată în fața celor de la Viitorul Cluj cu 4-1. După o săptămână s-a jucat finala Ligii Elitelor U15, unde formația din București a întâlnit Farul. Constănțenii au fost cei care s-au impus în lupta pentru titlul de campioană, scor 3-2, dar au cedat în fața celor de la FCSB în duelul ulterior, cel pentru SuperCupa Elitelor U15, când bucureștenii au câștigat cu 4-1.

În actualul sezon, la categoria U16, FCSB se află în fruntea Seriei 1 a play-off-ului, cu 28 de puncte, fiind la 5 puncte în fața celor de la Farul și la 6 distanță de CS Dinamo București.

Cea de-a doua serie de play-off este condusă de Rapid, tot cu 28 de puncte câștigate, însă distanța față de locul secund este de doar 1 punct, Universitatea Craiova fiind cea care speră să termine în fața giuleștenilor și să facă pasul către finală. Cu 23 de puncte, Steaua București ocupă ultimul loc pe podiumul Seriei a 2-a.

Primele clasate din fiecare serie vor merge în marea finală și vor lupta pentru trofeul de campioană, în timp ce ocupantele locurilor secunde vor disputa finala mică, pentru locurile 3-4.

Academia Germană, lideră în clasament la U15

Coborăm către Liga Elitelor U15, unde găsim Academia Germană de Fotbal pe prima poziție în clasamentul primei serii din play-off, cu 27 de puncte, cu două mai multe față de FCSB, echipa de pe locul secund, și cu trei peste Politehnica Iași.

În cea de-a doua serie, UTA Arad este lider cu 29 de puncte, cu unul mai mult față de CFR Cluj. Distanța dintre lider și echipa de pe locul 3, Universitatea Craiova, este de 6 puncte.

Ne așteaptă deci, atât în Liga Elitelor U16, cât și în Liga Elitelor U15, 9 etape pline de dueluri tari pentru prima poziție, cea care asigură calificarea în marea finală și șansa de a lupta pentru titlul de campioană!

Info: FRF

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES