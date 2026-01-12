Ce urmează după ce Tottenham a refuzat prima ofertă de la Roma pentru Radu Drăgușin

Italienii au înaintat chiar și o ofertă de împrumut pentru fundașul român, cu opțiune de cumpărare în vară, dar propunerea a fost refuzată de cei de la Tottenham. Londonezii își doresc un transfer definitiv în cazul lui Drăgușin, chiar dacă inițial s-a zvonit că acesta n-ar fi de vânzare.



Tottenham vrea un transfer definitiv! Roma are de unde



Așa cum au anunțat mai multe publicații din Italia în aceste zile, printre care și SportMediaSet, Drăgușin își dorește un transfer în Italia. AS Roma nu renunță, chiar dacă oferta inițială a fost refuzată.



Capitolinii iau în calcul un transfer definitiv pentru suma solicitată de Tottenham (între 15 și 20 de milioane de euro). Clubul își permite, având în vedere că au existat ferestre de transferuri în care șefii au cheltuit și 100 de milioane de euro.

