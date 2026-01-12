Ce urmează după ce Tottenham a refuzat prima ofertă de la Roma pentru Radu Drăgușin

SPORT.RO
Radu Drăgușin (23 de ani) poate fi protagonistul unui transfer în această perioadă de mercato, după ce a fost dorit insistent de cei de la AS Roma.

Italienii au înaintat chiar și o ofertă de împrumut pentru fundașul român, cu opțiune de cumpărare în vară, dar propunerea a fost refuzată de cei de la Tottenham. Londonezii își doresc un transfer definitiv în cazul lui Drăgușin, chiar dacă inițial s-a zvonit că acesta n-ar fi de vânzare.

Tottenham vrea un transfer definitiv! Roma are de unde

Așa cum au anunțat mai multe publicații din Italia în aceste zile, printre care și SportMediaSet, Drăgușin își dorește un transfer în Italia. AS Roma nu renunță, chiar dacă oferta inițială a fost refuzată.

Capitolinii iau în calcul un transfer definitiv pentru suma solicitată de Tottenham (între 15 și 20 de milioane de euro). Clubul își permite, având în vedere că au existat ferestre de transferuri în care șefii au cheltuit și 100 de milioane de euro.

În ultimii ani, AS Roma a investit masiv în transferuri, în încercarea de a se bate cu granzii campionatului italian. Acum, ”giallorossi” par implicați în lupta pentru titlu, având în vedere că sunt la doar patru puncte distanță de liderul Inter Milano.

În acest sezon, Roma a cheltuit peste 60 de milioane de euro pentru transferuri. Wesley, de la Flamengo, dar și Neil El Ayanoui, de la Lens, au costat 25, respectiv 23,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

”AS Roma continuă să insiste”

”Roma continuă să insiste pentru Radu Drăgușin. În acest moment, există anumite diferențe între Roma și Tottenham, care a respins prima ofertă a giallorossilor și care, deocamdată, ar prefera să-l păstreze pe fundaș pentru a avea patru fundași centrali pe post.

Negocierile continuă. A existat o tatonare din partea Fiorentinei pentru jucător, însă Roma este în față, cu condiția ca Spurs să accepte să renunțe la Drăgușin”, a fost anunțul jurnalistului Orazio Accomando.

