PAOK Salonic a făcut duminică seară deplasarea pe ”Theodoros Kolokotronis Stadium” pentru confruntareacu Asteras din etapa #12 a primului eșlon din Grecia.



Răzvan Lucescu a reacționat ca un gladiator după victoria lui PAOK Salonic: ”Mi-a fost dor de senzația asta”



Absent în ultimul meci din cauza unei suspendări, Răzvan Lucescu a revenit pe bancă și a vorbit după meci, la flash-interviu, despre evoluția elevilor săi.



Antrenorul a scos în evidență faptul că echipa a avut o reacție bună după ce a fost condusă și a punctat că jucătorii săi au controlat pe deplin partida.



”A fost foarte frumos să mă întorc (n.r. din suspendare), mi-a fost dor de senzația asta. Ne-am creat multe ocazii, am controlat complet jocul. Trebuia să-l câștigăm. O greșeală a noastră, un cadou, și Asteras a deschis scorul, dar am reacționat corect, am făcut un joc bun.



Am avut flux, am jucat corect. Ne-a plăcut tuturor meciul. Echipa s-a prezentat bine astăzi”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.



Asteras - PAOK 1-2



Din fericire pentru Lucescu jr, partida cu Asteras, locul 7 din 14 în campionat, s-a încheiat cu o victorie, una venită după o răsturnare de scor.



Gazdele au condus din minutul 50, după reușita semnată de Macheda. Egalarea s-a restabilit în minutul 68, după ce Despodov a punctat pentru PAOK. Când părea că vom asista la o remiză, golul ghanezului Abdul Baba, în minutul 85, a trimis punctele în contul oaspeților.



S-a terminat 2-1 pentru PAOK Salonic, iar rezultatul a propulsat campioana pe primul loc de pe 5! După 12 meciuri, PAOK are 23 de puncte. Podiumul e completat de Panathinaikos (22 de puncte) și de Aris Salonic (21 de puncte).



PAOK Salonic va reveni pe teren, joi, în etapa a 5-a a Ligii Europa, urmând să întâlnească Rigas (Letonia), în deplasare, de la ora 19.45.