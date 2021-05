EXCLUSIV | "Am fost intrebat de cineva daca vin in tara!" Care sunt sansele ca Razvan Lucescu sa revina in Liga 1

Razvan Lucescu a vorbit despre posibila revenire in Liga 1 in viitorul apropiat.

Fostul selectioner al Romaniei crede ca in momentul de fata nu exista vreo sansa ca el sa revina in Liga 1 si spune ca nimeni nu i-a propus vreo oferta.

"Am avut acum doua zile o discutie. Am fost intrebat daca vin in tara, i-am zis ca nu este momentul, traversez o perioada extraordinara afara, ca rezultate. Profesional, pentru mine cred ca e important sa raman. Daca ma intorc acum, e posibil sa ratez aceasta posibilitate. Cat timp voi avea sansa de a lucra in afara, voi ramane acolo. Nu a initiat nimeni vreo discutie din Liga 1, toti stiau ca nu ma intorc", a spus Razvan Lucescu, in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport, in direct la PRO X.

Razvan Lucescu a antrenat in Romania la FC Brasov, Rapid Bucuresti si Petrolul Ploiesti si a reusit sa castige doua cupe ale Romaniei cu formatia alb-visinie in sezonul 2005-06, respectiv 2006-07.