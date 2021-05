EXCLUSIV | "Nu m-am putut opri din plans dupa meci!" Episodul emotionant povestit de Razvan Lucescu! Cum a reactionat dupa ce Rapid a invins pe Sahtior

Cele doua formatii s-au intalnit in urma cu mai multi ani in grupele Cupei UEFA.

Echipa bucuresteana era antrenata la vremea aceea de Razvan Lucescu, iar ucrainenii erau pregatiti de Mircea Lucescu, meciul fiind castigat de giulesteni, 1-0, datorita unui gol marcat de Marius Maldarasanu. Antrenorul lui PAOK si-a adus aminte de trairile de dupa acel meci, o experienta pe care nu o va uita niciodata.

"Au trecut anii, avem deja o experienta. Poate ca suntem putini mai reci din punct de vedere profesional. Nu a fost un moment usor pentru el. Pe de o parte, era disputa cu mine, fiul lui, pe de alta parte era responsabilitatea lui, echipa lui, ce responsabilitate avea in fata presedintelui. Dupa acel joc, patronul a fost foarte dezamagit, a tinut foarte mult sa castige contra Rapidului, argumentand ca avem nevoie de puncte.

Ei au venit in Europa tinand cont ca in Champions League au dat de Inter. Voia puncte, dupa noi am terminat pe primul loc, noi pe al doilea, aveau de jucat impotriva unei echipe venita din Champions League. In momentul in care s-a terminat meciul, a fost greu.

Uitandu-ma, eram fericiti cu totii pentru victorie, dar mi-au cazut ochii pe el, care mergea undeva spre centrul terenului, cu mainile in buzunar si cu capul in jos. Am realizat ca pentru prima data in viata mea, ma bucur de un insucces de ale lui. Mi-a fost rusine, am simtit asa un sentiment, am avut nevoie sa ma duc in vestiar. I-am rugat pe cei din staff sa ma protejeze, sa puna un paravan si nu m-am putut opri din plans.



Nu ma puteam opri, am intarziat vreo 10 minute la conferinta de presa, si el la randul lui a intarziat. Am ajuns acolo, am inceput sa vorbesc, iar am reactionat cu lacrimi. A venit el prin spatele meu si m-a purtat pe crestet. O alta vina resimtita a fost faptul ca am fost foarte rece in pregatirea meciului si ceea ce am discutat cu jucatorii mei din acea vreme. Modul in care le-am spus, cum am analizat adversarul.



Dincolo, sunt convins ca el nu a putut sa transmita aceeasi energie si sa fie atat de incarcat ca mine. Cand s-a terminat, am izbucnit in plans, am avut mustrari de constiinta. Nu am mai vorbit despre acel meci niciodata. Si daca am facut-o putin, s-a pomenit ceva, a fost la 3-4 luni", a spus Razvan Lucescu la Ora Exacta in Sport.