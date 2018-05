Razvan Lucescu, atac devastator la Torje si la oamenii care l-au facut praf pe Daum dupa plecare. De ce nu mai vrea in Romania: "Interesele dicteaza"

Vicecampion al Greciei si castigator al Cupei cu PAOK, Razvan Lucescu spune ca nu mai vrea in Romania. El e dezamagit inclusiv de unii fotbalisti.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Razvan Lucescu, fost selectioner al echipei nationale, plecat si el dupa numeroase critici incasate in perioada in care a condus prima reprezentativa, a sarit in apararea lui Christoph Daum.

Lucescu Jr a mai spus ca nu intentioneaza sa mai preia nationala si ca este dezamagit de influenta si interesele din fotbalul romanesc.

"Spun si nu vrea nimeni sa auda si sa inteleaga! Nu mai vreau, nici nu-mi place! Si am fost si foarte dezamagit dupa ce am inteles foarte bine ce reprezenta echipa nationala. Si apoi, am pasiune pentru munca de antrenor, de-aia nu vreau sa mai fiu selectioner.

Pe unii jucatori ii influenteaza discutiile, unii vin incarcati negativ din cauza criticilor. Asa era Radoi, spre exemplu. Din cauza lipsei de cultura si de educatie, din cauza atacurilor, fotbalistii si-au gasit foarte usor alibiuri si au ajuns sa nu mai respecte antrenorul, grupul. Nu mi-au placut deloc reactiile unor jucatori fata de Daum", a spus Razvan Lucescu.

Intrebat daca se refera la Gabi Torje, el a raspuns: "Multi au fost, nu numai unul. Si inainte, si dupa ce a plecat Daum. Tot felul de comentarii! Astia sunt oameni de nimic, nu au caracter! Cu astia nu poti face performanta adevarata! Asta sa va fie clar, nu se pot obtine rezultate asa.

Jucatorii treubie sa-si asume. Antrenorul oricum e atacat din toate partile, e criticat. Asuma-ti si tu, ca fotbalist, ce faci pe teren", a mai spus el.

Lucescu Jr a mai spus ca "a avea personalitate nu inseamna a fi un golan".

"Daca ai ceva de spus, il iei pe capitan, mai iei un lider si mergi la selectioenr. Ii zici: "Coach, simtimt ca ar trebui sa facem asta, ca asa nu e in regula". Si gata, acolo a murit totul, in discutia directa cu antrenorul! Asta inseamna personalitatea jucatorilor, nu golania", a conchis el.