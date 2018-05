Asta inseamna sa nu uiti cine esti si de unde vii! Gestul fabulos facut de Sadio Mane inaintea finalei UEFA Champions League

Sadio Mane a facut un gest superb pentru prietenii si colegii sai din Gambia, tara in care a copilarit.

Nascut in Senegal, jucatorul lui Liverpool a copilarit in Bambali, un sat din estul Gambiei, cu o populatie de doar 1.200 de persoane

Inaintea finalei UEFA Champions League, dintre Real Madrid si Liverpool, care va fi transmisa LIVE de ProTV, de la 21:45, Mane a trimis 300 de tricouri cu numele sau in Bambali.

"Mama mea, unchiul meu, cu totii se vor uita. Nimeni din sat nu va lucra in acel moment. Cu totii se vor uita la marea finala. Sper ca dupa Campionatul Mondial sa le duc o medalie de invingator", a spus Sadio Mane.

Mane si-a amintit ca a vazut finala Liverpool - AC Milan, din 2005, in satul sau.

"Imi amintesc ca eram in Bambali, alaturi de un prieten, cel mai bun prieten al meu. La 0-3 el nu a mai vrut sa se uite de suparare", a mai spus el pentru Liverpool Echo.

